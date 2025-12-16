RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Crimen
Según Policía

Asesinato de Fernando Núñez: Crimen de periodista en La Libertad se habría organizado desde la cárcel

Como parte de las investigaciones del crimen del hombre de prensa, la Policía intervino a 3 jóvenes que estarían implicados y allanaron la celda de un reo quien habría organizado el hecho de sangre.

Crimen de periodista Fernando Núñez se habría organizado desde la cárcel
Crimen de periodista Fernando Núñez se habría organizado desde la cárcel (Foto: Composición Exitosa)

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 16/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Luego del asesinato del periodista Fernando Núñez,  director del portal Kamila Noticias, en la región La Libertad, las diligencias policiales han desvelado una trama engorrosa en la que estaría jóvenes y un reo estarían involucrados en este crimen.

Jóvenes capturados por crimen de periodista

El pasado 6 de diciembre mataron al hombre de prensa cuando se encontraba junto a su hermano por la Panamericana Norte, a la atura de Pacasmayo. Días después del lamentable suceso, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha capturado a tres presuntos implicados en este hecho, entre los que se encuentra un menor de 16 años.

El adolescente capturado sería el presunto autor del asesinato. Este fue identificado bajo el alias de 'Jeremías' y, de acuerdo al portal Nortevé, fue ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo caminando cerca de su vivienda y habría intentado huir al notar la presencia de los efectivos policiales. 

Durante su intervención se halló droga, municiones, un artefacto explosivo y un teléfono celular que, de acuerdo al reporte oficial, contenía información relevante sobre este caso. En dicho dispositivo se encontró mensajes y conversaciones relevantes que serán clave para la investigación del homicidio.

El segundo detenido fue alias 'Dumbita', de 18 años, presunto conductor de la motocicleta lineal usada para ejecutar el ataque contra el comunicador. Asimismo, el tercer implicado es alias 'Mono', de 21 años, a quien se le atribuye haber cumplido el rol de marcador, estar a cargo de los movimientos del periodista y de su ubicación.

Terror en Huaura: Hallan cuerpo de joven extranjera asesinada a balazos en plena Panamericana Norte
Lee también

Terror en Huaura: Hallan cuerpo de joven extranjera asesinada a balazos en plena Panamericana Norte

Si bien el móvil del crimen aún se encuentra en materia de investigación, las detenciones y el hallazgo de pruebas documentales son piezas clave que apuntarían que se habría coordinado desde prisión, con vigilancia  y con un pago de por medio.

Un pago y posible organización desde la cárcel

El coronel Jhonny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, ha revelado que se habría pagado S/4.000 para acabar con la vida de Fernando Núñez. Además, la labor de inteligencia de la PNP ha logrado descubrir que el asesinato se habría organizado desde la cárcel.

Hombre es asesinado a balazos en Puente Piedra: Víctima tenía serios antecedentes penales
Lee también

Hombre es asesinado a balazos en Puente Piedra: Víctima tenía serios antecedentes penales

Según el general Guillermo Llerena, un interno de 22 años conocido como 'Bolas', sería quien planificó y supervisó el ataque desde el penal El Milagro de Trujillo, donde cumple condena de 12 años por extorsión. Durante la intervención a su celda, la madrugada del último lunes, se halló un croquis del atentado.

Por el momento, el caso continúa bajo la cautela de la fiscalía de Chepén y tanto las detenciones como el análisis de los celulares incautados serán fundamentales para esclarecer el crimen del periodista Fernando Núñez.

Temas relacionados Asesinato crimen Fernando Núñez La Libertad periodista Policía Nacional del Perú (PNP) reo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA