Asesinato de Fernando Núñez: Crimen de periodista en La Libertad se habría organizado desde la cárcel

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Luego del asesinato del periodista Fernando Núñez, director del portal Kamila Noticias, en la región La Libertad, las diligencias policiales han desvelado una trama engorrosa en la que estaría jóvenes y un reo estarían involucrados en este crimen.

Jóvenes capturados por crimen de periodista

El pasado 6 de diciembre mataron al hombre de prensa cuando se encontraba junto a su hermano por la Panamericana Norte, a la atura de Pacasmayo. Días después del lamentable suceso, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha capturado a tres presuntos implicados en este hecho, entre los que se encuentra un menor de 16 años.

El adolescente capturado sería el presunto autor del asesinato. Este fue identificado bajo el alias de 'Jeremías' y, de acuerdo al portal Nortevé, fue ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo caminando cerca de su vivienda y habría intentado huir al notar la presencia de los efectivos policiales.

Durante su intervención se halló droga, municiones, un artefacto explosivo y un teléfono celular que, de acuerdo al reporte oficial, contenía información relevante sobre este caso. En dicho dispositivo se encontró mensajes y conversaciones relevantes que serán clave para la investigación del homicidio.

El segundo detenido fue alias 'Dumbita', de 18 años, presunto conductor de la motocicleta lineal usada para ejecutar el ataque contra el comunicador. Asimismo, el tercer implicado es alias 'Mono', de 21 años, a quien se le atribuye haber cumplido el rol de marcador, estar a cargo de los movimientos del periodista y de su ubicación.

Si bien el móvil del crimen aún se encuentra en materia de investigación, las detenciones y el hallazgo de pruebas documentales son piezas clave que apuntarían que se habría coordinado desde prisión, con vigilancia y con un pago de por medio.

Un pago y posible organización desde la cárcel

El coronel Jhonny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, ha revelado que se habría pagado S/4.000 para acabar con la vida de Fernando Núñez. Además, la labor de inteligencia de la PNP ha logrado descubrir que el asesinato se habría organizado desde la cárcel.

Según el general Guillermo Llerena, un interno de 22 años conocido como 'Bolas', sería quien planificó y supervisó el ataque desde el penal El Milagro de Trujillo, donde cumple condena de 12 años por extorsión. Durante la intervención a su celda, la madrugada del último lunes, se halló un croquis del atentado.

Por el momento, el caso continúa bajo la cautela de la fiscalía de Chepén y tanto las detenciones como el análisis de los celulares incautados serán fundamentales para esclarecer el crimen del periodista Fernando Núñez.