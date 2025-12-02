Kira Alcarraz arremete nuevamente contra periodistas con polémico comentario: "Todos son una mier**"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Kira Alcarraz protagonizó nuevamente un altercado con la prensa durante una actividad oficial realizada en Cajamarca, donde tuvo un intercambio de palabras con un reportero terminando en un escandaloso comentario que se viralizó en redes.

Ataque a periodistas

Todo ocurrió durante una actividad en Cajamarca acompañada de su equipo, donde la congresista fue cuestionada por su labor parlamentaria, especialmente por el bono navideños que asciende los 40 mil soles, así como por la negativa percepción hacia la clase política.

En medio de las preguntas sobre sus proyectos de ley y su desempeño en el Congreso, cuando un reportero señaló que "los políticos son lo peor que ha pasado a la humanidad", comentario que terminó por alterar la conversación y provocó una reacción inesperada de parte de la parlamentaria.

La congresista pidió mayor respeto y acusó al reportero de atacarla, lo que derivó en un intercambio de frases subidas de tono. El momento con más tensión se dio cuando la congresista replicó diciendo: "Bueno, entonces yo también diría que todos los reporteros son una mier**", lo que generó una inmediata incomodidad entre los periodistas presentes que cubrían la actividad.

Al ser cuestionada por lo dicho y generalizar con una palabra tan fuerte, la parlamentaria optó por retirarla y siguió contestando preguntas de otros reporteros, prefiriendo alejarse del comunicador con el que tuvo el problema. Lo sucedido quedó registrado en video y se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando diferentes reacciones.

Cabe señalar que a lo largo de la entrevista el periodista realizó preguntas con críticas que la legisladora contestó con un: "No me estás preguntando, me estas atacando".

Legisladora se defiende

Horas mas tarde, Kira Alcarraz respondió a las preguntas de otro comunicador y aprovechó en defenderse ante las críticas por su polémico comentario contra la prensa.

"El señor que me metió el micro, prácticamente, desde el comienzo dijo que me odiaba. No creo que sea periodista, porque un periodista siempre porta un fotocheck, dudo que sea un comunicador porque los comunicadores lo hacen con respeto", cuestionó.

Sostuvo que como mujer se vio atacada y "el hecho de que yo sea mujer, no puedo permitir que alguien me falte el respeto". Aseguró nuevamente que el reportero le había manifestado su odio hacia ella y los congresista, "generalizando a todos y lo que yo dije fue lo mismo". Aceptó que dijo una palabra fuerte, pero luego se retractó porque no quería ponerse "al mismo nivel" que esta persona y reafirmó su respeto a la prensa

