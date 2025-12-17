Ulises Villegas: JEE abre proceso por neutralidad electoral contra alcalde de Comas

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Norte 2 abrió proceso por neutraldiad electoral contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, quien permanece prófugo tras una condena por colusión agravada.

Abren proceso por neutralidad electoral contra Ulises Villegas

La mencionada decisión se encuentra sustentada en un informe de fiscalización que indica que el presunto uso de recursos municipales para promover indirectamente a Somos Perú, su agrupación política, en obras públicas y en declaraciones de índole electoral desde sus funciones.

El informe del JEE fue formalizado mediante la resolución N° 00049-2025-JEE-LIN2/JNE que marca el inicio de la investigación administrativa electoral. De acuerdo a lo dispuesto el burgomaestre fue notificado y cuenta con un día hábil para presentar sus descargos.

Entre las evidencias recogidas se encuentran lemas difundidos a través de redes sociales en los que se menciona al distrito de Comas. Adicionalmente, se incluye la celebración de un cumpleaños del burgomaestre desarrollado con proveedores asociados a su campaña en un complejo deportivo municipal.

A ello se le suma la identificación del uso de los colores (rojo, azul y blanco) y el logotipo asociados a Somos Perú en diversas obras públicas tales como plazas y parques. Entre ellas la Plaza Cívica de Collique, el parque Virgen de Las Mercedes y el Campo Deportivo La Chancadora lo que, de acuerdo a la fiscalización se podría presentar como una estrategia de posicionamiento político.

Desde la apreciación del Jurado Electoral Especial estas conductas conifgurarían un patrón sistemático de promoción político desde su cargo de alcalde.

Condenado a prisión efectiva por colusión agravada

Cabe señalar que, paralelamente la autoridad municipal afronta una condena de seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada que data de noviembre del presente año.

Tras ello el Poder Judicial ordenó su inmediata captura, no obstante, las autoridades no han podido dar, hasta el momento, con el paradero de Villegas Rojas.

A pesar de esta situación el JEE determinó que el proceso por neutralidad electoral contra el alcalde de Comas debe continuar debido a que los hechos observados corresponden a actuaciones verificadas durante su gestión como burgomaestre.

