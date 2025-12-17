LATAM Perú cancela seis rutas internacionales por cobro de la TUUA: Estas son las ciudades a donde ya no llegará

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Duro golpe para los turistas nacionales e internacionales. La compañía LATAM Airlines Perú, informó la cancelación de seis rutas internacionales a partir del 2026, tras la implementación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

A través de un comunicado oficial emitido este miércoles 17 de diciembre, la aerolínea expresó su pesar por tomar esta drástica decisión, la cual afecta el comercio, la economía y la buena imagen en materia de turismo que tiene el Perú ante los ojos del mundo.

Ciudades a las cuales ya no se podrá viajar

En su misiva hecha pública, la compañía reportó que a seis ciudades del extranjero ya no habrán vuelos tanto de ida como vuelta, desde marzo del año 2026. En ese sentido, se confirma que los destinos afectadas son los siguientes:

Orlando - Estados Unidos

Curaçao - Curazao

Florianópolis - Brasil

Tucumán - Argentina

Sobre las ciudades mencionadas, la suspensión de vuelos empezará regir desde el próximo 29 de marzo. Del mismo modo, el proyecto de trasladar pasajeros a las ciudades de Guatemala (Guatemala) y Belo Horizonte (Brasil), también ha sido cancelado.

"Las rutas que hoy se cancelan fueron diseñadas con un enfoque de conectividad regional (...) La implementación de una TUUA de Transferencia Internacional coloca a estos pasajeros coloca a Lima en una posición desfavorable frente a otros hubs, como Bogotá y Panamá, que también están buscando a estos usuarios; que no cobran esta tarifa, que tienen mejores tiempos de conexión y más destinos que Lima", apunta la misiva de aerolínea.

Riesgo ya había sido advertido por AETAI

Una de las entidades más críticas al inicio del cobro de la TUUA (empezó a tener vigencia desde el 7 de diciembre) ha sido la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), quienes en reiteradas entrevistas a Exitosa advirtieron las graves consecuencias de la implementación de la tarifa.