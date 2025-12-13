¡Hasta 8 horas sin luz! Anuncian corte del servicio eléctrico este 14 de diciembre: AQUÍ todos los detalles

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Tome sus precauciones! Conoce qué zonas se verán afectadas en el país por el corte de luz programado para este domingo, 14 de diciembre, de acuerdo al más reciente reporte de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal).

¿Por qué será el corte de luz este domingo?

La empresa eléctrica, a través de sus redes sociales, precisamente en Facebook, reveló que ejecutará una nueva jornada de trabajos de mantenimiento programado este domingo, 14 de diciembre, lo que implicará cortes de luz.

Asimismo, detalló en su comunicado que las labores a realizar y por el cual se interrumpirá el servicio por horas son el mantenimiento de redes de media tensión, cambio de postes, conexión de nuevas subestaciones y pruebas eléctricas en líneas de transmisión.

En ese marco, exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones, especialmente si se realizan trabajos desde casa o se está pensando en usar algún electrodoméstico. A continuación te revelamos los distritos que se verán afectados en Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca'.

¿Dónde será la interrupción del servicio eléctrico?

Áreas afectadas desde las 6:00 a.m. a 2:30 p.m. este domingo.

Urbanizaciones del distrito de Sachaca: 1 de Julio de Alto Arguedas, 28 de Julio 7 de Junio, Alto de Armados, Arancota, Buena Vista, Chiriguana, Corazón de Jesús, Huaranguillo, Pedro Vilcapaza, San Gerónimo, Tio Chico, Tio Grande, 11 de Setiembre, Alto Guadalupe, Santa María de Guadalupe Zona A, Santa Rita.

¿El motivo? Pues bien, de acuerdo a Seal, el corte será por mantenimiento de línea de transmisión, pruebas eléctricas a transformador, pruebas eléctricas a conductor de tramo subterráneo.

Interrupción del servicio de luz este 14 de diciembre.

¿Cómo saber si habrá corte de luz en tu zona?

Finalmente, SEAL anuncia a la ciudadanía que para verificar si serán afectados con la interrupción, pueden hacerlo con solo su número de subestación (SE) que figura en el recibo. Además, pueden comunicarse al FonoSEAL: 054-31188.

Así que toma tus precauciones ante el anuncio del corte de luz programado para este domingo, 14 de diciembre, en algunas zonas de Arequipa.