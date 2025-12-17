¡Prepárate desde YA! Anuncian corte de agua para el jueves, 18 de diciembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta por 8 horas sin agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene corte programado para este jueves, 18 de diciembre, en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida.

¿Dónde no habrá agua este jueves?

La empresa estatal Sedapal anunció, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que la interrupción será por horas con el objetivo de realizar acciones necesarias que ayuden a mejorar el sistema y mantenimiento esenciales para garantizar el adecuado almacenamiento del recurso hídrico esencial en los hogares de toda la capital.

Debido al corte temporal del servicio, la institución recomendó a los usuarios almacenar agua de manera preventiva para cubrir sus necesidades básicas durante la suspensión y mantener los grifos cerrados hasta que el suministro se restablezca por completo.

En caso, te percatas de que el agua no vuelve a tu hogar en el rango horario indicado, puedes comunicarte al Aquafono (01) 317-8000, con el número del suministro a la mano, para saber el motivo de la demora. A continuación los distritos que se verán afectados este jueves:

Sin agua en Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: APV Alameda del Norte, Asoc. de Prop. de la Alameda del Norte, Asoc. Viv. Los Portales de Puente Piedra, Asoc. Viv. Zapallal II etapa, Asoc. Viv. Las Torres de Zapallal, Asoc. Junta de Prop. San Pedro. C.P. Zapallal, C.P. Pobladores Alameda del Norte, C.P. Zapallal I etapa, Urb. Los Sauces I, II y III etapa, Urb. Residencial Alameda del Norte - Sector 366.

APV Alameda del Norte, Asoc. de Prop. de la Alameda del Norte, Asoc. Viv. Los Portales de Puente Piedra, Asoc. Viv. Zapallal II etapa, Asoc. Viv. Las Torres de Zapallal, Asoc. Junta de Prop. San Pedro. C.P. Zapallal, C.P. Pobladores Alameda del Norte, C.P. Zapallal I etapa, Urb. Los Sauces I, II y III etapa, Urb. Residencial Alameda del Norte - Sector 366. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sectores 366 y 367.

Corte en Magdalena del Mar

Áreas afectadas: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Av. Brasil, Jirón Puente y Cortez, jirón San Martín, Av. Francisco Gonzáles.

Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Av. Brasil, Jirón Puente y Cortez, jirón San Martín, Av. Francisco Gonzáles. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme de tubería.

Ejecución de empalme de tubería. Sector 47.

Algunos de los consejos ante el corte de agua es reparar de inmediato cualquier fuga o goteo en grifos, duchas o inodoros, pues una pequeña pérdida puede significar cientos de litros al mes. Además, es recomendable juntar agua desde ya en recipientes limpios y desinfectados para no verse sorprendido durante la interrupción del servicio.

Es así como en su objetivo de fortalecer el servicio en la capital y prevenir eventuales inconvenientes relacionados con la provisión del recurso hídrico, Sedapal anunció, hasta el cierre de esta nota, que tiene corte programado para este jueves, 18 de diciembre en Puente Piedra y Magdalena del Mar.