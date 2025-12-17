ANP exige traslado del periodista Mitzar Castillejos a hospital de Lima tras agravarse su estado de salud

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) exhortó a las autoridades el traslado urgente del periodista Mitzar Castillejos a un hospital de Lima lugeo que su salud se agravara tras ser víctima de un ataque en la puerta de su domicilio, en la región Ucayali.

ANP hace llamado a autoridades por salud de periodista

La mañana de este miércoles 17 de diciembre, el gremio matriz de los trabajadores y trabajadoras periodistas recurrió a sus redes sociales para emitir una solicitud en la que señalan que el hombre de prensa necesita ser trasladado a una cama UCI en la capital. Además, exigieron al Estado a "actuar ya para garantizar su vida e integridad".

"¡Urgente! ¡Traslado ya! La ANP exige a las autoridades de salud brindar facilidades para el traslado del periodista Mitzar Castillejos a un hospital de Lima para la atención urgente de su salud, que se ha visto complicada en los últimos días tras recibir ataque sicarios", se lee en el pronunciamiento público.

Días atrás el gremio de periodistas se había pronunciado sobre lo suscitado con el comunicador de Aguaytía mediante un comunicado público en el que condenó el acto que sufrió y exigió mayores garantías para la prensa en el Perú.

🚨 ALERTA URGENTE 🚨



La salud del periodista Mitzar Castillejos (Aguaytía), víctima de un atentado contra su vida, se está agravando. Necesita traslado inmediato a una cama UCI en Lima



Exigimos al Estado actuar ya para garantizar su vida e integridad pic.twitter.com/LUaLixmEPF — ANP Perú (@ANP_periodistas) December 17, 2025

Así ocurrió el ataque al periodista Mitzar Castillejos

La inseguridad ciudadana ha puesto en peligro el ámbito periodístico, tan solo días después que sujetos acaben con la vida del periodista Fernando Núñez, otro profesional, Mitzar Castillejos vivió un fatídico hecho tras ser baleado en la puerta de su vivienda cuando se encontraba rumbo a su trabajo.

El ataque se registró el pasado viernes 12 de diciembre cuando de pronto el conductor de Radio Latin Plus 107.7 FM y director del portal informativo en redes sociales Bato a Informarte Noticias, fue sorprendido por dos sujetos quienes sin mediar palabran le dispararon a quemarropa.

De manera inmediata, fue auxiliado por vecinos y personal de emergencia quienes lo trasladaron a Tingo María, en la región Huánuco, para recibir la atención médica correspondiente en el hospital local. Pese a que en un principio se conoció que los proyectiles no comprometieron órganos vitales se ha agravado su salud.

Por tal motivo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú informó que Mitzar Castillejos necesita ser trasladado a una cama UCI en Lima por lo que exigió a las autoridades de salud que le brinden las facilidades para su inmediato trasladso a la capital.