Perú tendrá SEGUNDO feriado largo de 4 DÍAS seguidos en diciembre: ¿Quiénes se verán beneficiados?

¿A alistar las maletas? Se revela que hay feriado largo de cuatro días consecutivos a nivel nacional que beneficiará a varios trabajadores para tener su merecido descanso. Conoce cuáles son esas fechas y quiénes se verán beneficiados en diciembre.

Segundo feriado largo en diciembre: ¿por qué?

Los días 8 y 9 de diciembre permitieron a los peruanos poder alejarse de la rutina y viajar a distintos puntos del país al ser dos feriados nacionales. Sin embargo, no solo esas fechas serían claves para tomar un merecido descanso, ya que se confirmó que habrá un segundo feriado largo en este mes conocido por celebrarse fiestas navideñas en unión familiar.

Pues bien, como se sabe, el 25 de diciembre es Navidad, siendo un feriado válido en todo el territorio nacional. Pero lo que muy pocos sabían es que hay otras tres fechas que permitirá al sector público descansar antes de fin de año:

Jueves 25 de diciembre: Feriado nacional por Navidad.

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público de acuerdo al Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM.

para de acuerdo al Decreto Supremo Sábado 27 de diciembre: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público.

Domingo 28 de diciembre: Día de descanso habitual.

¿Quiénes podrán aprovechar el feriado largo?

Ese segundo feriado largo beneficiará a quienes laboran en el sector público. En el caso del sector privado, la aplicación de este día dependerá de acuerdos internos entre empleador y trabajador, por lo que su disfrute puede variar según cada empresa.

Al ser enlazado con esas fechas, sábado y domingo, se permite a miles de trabajadores planificar viajes, reuniones familiares o actividades personales con mayor anticipación. Para ver los otros feriados por celebraciones cívicas y religiosas en el país, puedes revisar en el siguiente LINK.

Diferencia entre un feriado y día no laborable

Algunos trabajadores tienen dudas si un día no laborable es igual a un feriado nacional. Para resolver esta duda, a continuación te explicamos las diferencias:

En días feriados, el trabajador debe descansar y percibir su remuneración habitual. Sin embargo, aquellos que acuerden trabajar estos días, sin descanso sustitutorio posterior, tienen derecho a percibir triple pago correspondiente a esa fecha de asueto, labor efectuada y un monto adicional equivalente a una sobretasa del 100 % de la remuneración.

En el caso de los días no laborables, es aplicable para los trabajadores del sector público. Este día es considerado hábil, y a diferencia de un feriado, las horas dejadas de laborar deben compensarse en los 10 días inmediatos posteriores.

Así que a alistar las maletas si eres del sector público, ya que podrás disfrutar de un segundo feriado largo en diciembre: desde el jueves 25 hasta el domingo 28 del presente mes para cerrar el año.