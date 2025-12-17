Machu Picchu: New7Wonders hace "chantaje mediático" contra Maravilla del Mundo, señala Proturismo

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado septiembre, New7Wonders advirtió que el Santuario Histórico de Machu Picchu está en riesgo de dejar de ser una de las maravillas del mundo consideradas por la organización internacional, debido a la falta de gestión integral y sostenible.

New7Wonders sostiene que existen una serie de factores como una mala planificación, precios elevados, irregularidades en la venta de boletos y otros problemas que han ido deteriorando la credibilidad del santuario inca.

"Hay que rechazar presiones de organizaciones NO acreditadas"

Ante ello, en diálogo con Exitosa, el director ejecutivo de Proturismo, Tito Alegría, indicó que la empresa intenta condicionar la categoría de Machu Picchu como Maravilla del Mundo al emitir dicha alerta sobre la ciudadela.

"Los peruanos no nos podemos dejar sorprender por el chantaje mediático de una empresa que organizó un concurso digital. Entonces, hay que rechazar, desde todos los frentes, presiones de organizaciones privadas, que no son acreditadas ni tienen una condición técnica", manifestó.

Alegría descartó que la advertencia de la organización turística represente un tema de preocupación nacional, minimizándola al carecer de "validez técnica y legal para quitar títulos o calificar la gestión de nuestro Estado con nuestra maravilla".

Por ello, el directivo de Proturismo consideró que el país no debería rendir cuentas a New7Wonders, sino a la UNESCO, organización que reconoce a Machu Picchu como patrimonio de la humanidad.

"Esta es una empresa de marketing intentando condicionar la imagen de nuestro país bajo una crítica poco transparente. El Perú solo debe rendir cuentas, culturalmente, a la UNESCO, y a nivel turístico, a la ONU Turismo", indicó.

Tito Alegría agregó que la empresa internacional New7Wonders no tiene "reconocimiento internacional" alguno para decidir sobre Machu Picchu.

¿Qué dijo New7Wonders sobre Machu Picchu?

La entidad alertó de severos problemas que se han agudizado en los últimos años, destacando la presión del turismo sin gestión de sostenibilidad, el incremento de precios en servicios y bienes, el riesgo de afectación al patrimonio histórico, denuncias de prácticas irregulares vinculadas a la venta de boletos, y las recientes dificultades en el transporte terrestre, así como las limitaciones en las políticas de gestión y conservación.

A estos, se le suman los conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas y quejas reiteradas por parte de los visitantes.

Todos estos factores, para la organización, deterioran las experiencia de los visitantes y dañan la imagen del Perú ante el mundo, como consecuencia comprometen la credibilidad de Machu Picchu como una de las 7 Maravillas del Mundo.