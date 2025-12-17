Gerardo Ameli resta importancia a críticas por dirigir a Perú ante Bolivia: "Es un orgullo tremendo"

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú jugará un amistoso ante Bolivia fuera de la fecha FIFA y por ello la Agremiación de Futbolistas designó a Gerardo Ameli como el entrenador elegido para dirigir al combinado nacional. Pese a la críticas, el DT argentino no las tomó en cuenta y ha expresado su orgullo por la consideración que tuvieron con él.

Afronta el partido con seriedad

En conferencia de prensa, el estratega que viene de dirigir a Alianza Atlético de Sullana durante la temporada 2025, habló sobre el encuentro del próximo domingo en Chincha. Sobre su elección, hizo caso omiso a los cuestionamientos en su contra, aseverando la importancia que significa el duelo para él y sus dirigidos.

"Para mí es un orgullo muy grande que hayan pensando invitarme a esta propuesta que es inhabitual. Que mi nombre haya surgido como opción para el gremio y que la gente de la Federación haya acompañado esa decisión sin oponerse, para mí es un orgullo tremendo, una responsabilidad importante", sostuvo Ameli.

Dejando en claro que afrontará el partido con seriedad, pese a que no es un encuentro oficial y que no hay puntos en disputa, saldrá a ganarlo. Sabe que este amistoso ante el elenco altiplánico servirá para la Agremiación de Futbolistas y al mismo tiempo a sus miembros para cuando requieran de él.

"Lo que más me interesa es acompañar y aportar lo que pueda para la situación que propone el gremio, tratar de generar una recaudación para los jugadores que a veces sufren alguna cuestión y requieren los servicios del gremio y para que tenga esos fondos para que pueda hacerlo", manifestó.

ANEF en contra de designación de Ameli

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol del Perú expresó su rechazo a su nombramiento para este cotejo. Alega que cualquier presentación de la 'blanquirroja' debe sujetarse a criterios "de coherencia institucional y de respeto por los gremios que forman parte activa del sistema deportivo".

"Estos espacios deben constituir oportunidades legítimas para fortalecer el desarrollo profesional de los Entrenadores peruanos, quienes cuentan con preparación, experiencia y el compromiso necesario para representar al país", reza el texto.

La designación de Gerardo Ameli no asentó bien en todos dentro del fútbol peruano, sin embargo, el entrenador argentino restó importancia a dichas criticas. Manifestó su orgullo por la consideración y que acompañará a los jugadores en el partido ante Bolivia que se jugará el domingo en Chincha.