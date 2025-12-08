Caso Fernando Núñez: "Los sicarios no fueron a robarle, fue un asesinato por encargo", asegura presidenta de la ANP

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, afirmó que los sicarios tenían como objetivo acabar con la vida del periodista Fernando Núñez. "Fue un asesinato por encargo", reiteró.

Asesinan a periodista Fernando Núñez

La prensa y el mundo periodístico está de luto. El último sábado, 6 de diciembre, Fernando Núñez Guevara, comunicador, abogado y director de 'Kamila Noticias', fue asesinado en el sector conocido como Curva La Barranca, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región de La Libertad.

El periodista viajaba en una moto lineal junto a su hermano hasta que de pronto fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego contra ellos antes de huir. Lamentablemente, tras atentado, Fernando Núñez no sobrevivió, mientras que su pariente quedó gravemente herido y tuvo que ser llevado al Hospital Tomás Lafora. Tras este caso, la ANP no dudó en expresar su profundo pesar.

En diálogo con 'Exitosa Perú', la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, recordó que no solo la muerte de Fernando Núñez impactó a la ciudadanía, sino también la de los periodistas Gastón Medina y Raúl Celis. En ese marco, calificó los crímenes perpetrados contra estos tres comunicadores como "un asesinato por encargo".

"Es el mismo caso de Gastón Medina y Raúl Celis, que esto no ha sido tema de robo. Ni a él, ni en su momento a Gastón, ni a Raúl le robaron el vehículo donde se conducían o los objetos personales que portaban, esto ha sido asesinato por encargo", puntualizó.

Pide investigación exhaustiva por muerte de periodistas

Tras enfatizar que las tres muertes de periodistas en Perú se dieron en circunstancias muy similares: "Gastón Medina, al mediodía interceptado por sicario en moto cuando se dirigía en moto a Ica; Raúl Celis, compraba periódico para dirigirse a la radio en que trabajaba y ahora Fernando Núñez, quien volvía de una cobertura de prensa", Zuliana Lainez subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.

Además, enfatizó que Fernando Núñez fue un periodista muy conocido en Pacasmayo, Chepén; fue secretario de actas de la ANP Filial Chepén, y una persona muy crítica con las situaciones de inseguridad y sicariato.

"En sus últimos programas estuvo cuestionando la inacción frente al sicariato de las autoridades locales. (...) Y ahora lo que queda no es solo identificar a quienes han cometido materialmente este crimen, a los sicarios. Acá hay autoridades intelectuales que tienen que ser determinadas y exgimos que se haga con celeridad", indicó la presidenta de la ANP.

ANP exige investigar las muertes de los periodistas Gastón Medina, Raúl Celis y Fernando Núñez.

Gremios periodísticos exigen investigación inmediata

No solo la ANP se pronunció sobre este hecho, también el Colegio de Periodistas del Perú, en la filial de Trujillo, expresó su repudio ante el "vil y cruel asesinato" del periodista.

"Este crimen representa un ataque directo contra la libertad de expresión, la labor periodística y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Exigimos la inmediata captura y sanción de los responsables, exhortando a que la justicia actúe con todo el rigor de la ley, sin dilaciones ni excusas", señalaron.

Este lunes, 8 de diciembre, en Exitosa, Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, sostuvo que la muerte de Fernando Núñez no habría sido un robo que salió mal, sino un "asesinato por encargo", lo cual enfatiza la grave situación de violencia que enfrentan los periodistas en el país y la urgencia de medidas efectivas para su protección.