Policía dispara a joven barbero: Gral. Felipe Monrroy asegura que se aperturó investigación contra efectivo

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, informó que se ha abierto una investigación fiscal contra el efectivo de la PNP que, vestido de civil disparó por la espalda a un joven barbero en Cercado de Lima.

Es investigado

La difusión de nuevos videos de seguridad ha dado un giro, una respuesta, en torno al caso de Mario Pinedo Chirinos, un joven barbero de 21 años que fue herido de bala en Cercado de Lima por el suboficial Clinton Laureano Victorio.

El efectivo sostuvo inicialmente que la víctima lo había asaltado minutos antes, pero las imágenes que se han difundido mientras una secuencia de acciones diferentes a la versión que brindó y generan cuestionamientos a su actuar policial.

Es en esa línea que el general Felipe Monroy detalló que se han iniciado investigaciones para conocer la realidad de lo sucedido, ya que el joven barbero se encuentra luchando por su vida en UCI.

"No está en investigación de la Región Policial Lima, ya está en las instancias correspondientes bajo la dirección jurídica del Ministerio Público. El policía tiene una versión de los hechos, ya las investigaciones, las cámaras del lugar determinarán que ha sucedido", señaló.

Además, informó que ya no es necesaria una denuncia de parte de la familia del joven, debido a que intervino una unidad policial y se levantó un acta, lo que quiere decir que Depincri se encarga del caso e informaron al fiscal.

Nuevas cámaras de video

El hecho se registró en la cuadra 2 de la avenida Cárcamo, cuando el suboficial Clinto Laureano Victorio, con vestimenta de civil perseguía a una persona por un presunto robo de celular. Fue así como el efectivo perdió de vista a quien escapaba de él y se cruzó con Mario Pinedo, quien caminaba por la zona tras acercarse a un puesto de comida.

Los videos difundidos muestran que el joven herido no participaba de la persecución, en las grabaciones se observa a Mario caminando con normalidad, pues había salido a comprar a un puesto ambulante de comida y se disponía a volver a su hogar.

El suboficial, con arma en mano, se aproxima al joven y le dice: "Chiquillo, ven", sin identificarse como policía, por lo que al notar que alguien lo seguía, el joven corrió y fue alcanzado por un disparo. En el video se escucha a la víctima negar haber robado algo y pide ser registrado mientras suplica por su vida.

Es por este caso que el jefe de la Región Policial Lima, el general Enrique Felipe Monroy, informó que se ha dado inicio una investigación fiscal contra el efectivo implicado para dar respuesta a lo sucedido.