Senamhi advierte fuerte fenómeno climatológico en la SELVA para este fin de semana: ¿De qué se trata?

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió en su más reciente aviso meteorológico, el incremento de la velocidad del viento en nueve regiones de la selva peruana. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 199, este acontecimiento se registrará desde la medianoche del viernes 22 hasta las 11:59 p. m. del sábado 23 de mayo, en las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, asociado al segundo friaje en la selva.

No obstante, los departamentos donde se reportará este suceso de moderada intensidad (alerta naranja) son los siguientes:

Loreto: Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo. Madre de Dios: Manu, Tambopata y Tahuamanu. Ucayali: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purus.

📣💨#Aviso #Senamhi #Minam Del 22 al 23 de mayo, continuará el incremento de la velocidad del viento en la selva, asociado al segundo friaje.



✅Asimismo, se esperan ráfagas de viento



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En ese sentido, se esperan ráfagas de viento con velocidades superiores a los 55 km/h. Asimismo, para ambos días se prevén vientos con velocidades entre los 35 y 40 km/h en la selva norte, alrededor de 40 y 45 km/h en la selva centro y valores sobre los 45 km/h en la selva sur.

La entidad recomienda a la población mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudentes si realizan actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos, en caso de mal tiempo.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.