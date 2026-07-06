The Black Eyed Peas regresa al Perú tras de 15 años: Entradas, preventa y todos los detalles del esperado concierto

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El reconocido grupo Black Eyed Peas volverá a Lima este 2 de septiembre para un concierto histórico en el Arena 1 Park, evento que marcará el inicio de su gira sudamericana tras 15 años de ausencia, despertando gran emoción entre todos sus seguidores.

Detalles de la venta y preventa exclusiva

El concierto en Lima de Black Eyed Peas se llevará dará el próximo miércoles 2 de septiembre. La esperada presentación tendrá como escenario el Arena 1 Park de la Costa Verde, espacio que recibirá a miles de fanáticos.

Los clientes del banco BBVA contarán con una preventa exclusiva los días 9 y 10 de julio. Esta oportunidad incluye un descuento del 15% al realizar el pago, facilitando el acceso a quienes deseen asegurar su asistencia al evento musical.

Se ha confirmado un stock total de 14,000 entradas disponibles durante la fase de preventa inicial. Estas se dividirán de manera estratégica en 5,000 boletos para zona Platinum, 5,000 para zona VIP y 4,000 para General, permitiendo así una distribución organizada para todos sus seguidores en el Perú.

Es fundamental considerar que la plataforma oficial para adquirir los boletos será Ticketmaster Perú. Se ha establecido un límite de compra de 6 entradas por persona, medida diseñada para evitar la reventa informal y garantizar una distribución equitativa para todo público.

Entradas a la venta.

Contexto de la gira y expectativa internacional

Este evento marcará el primer show de la agrupación en suelo peruano desde el año 2010. Tras una larga espera de 15 años, la banda ha elegido la capital peruana como la parada inicial de su importante recorrido musical por toda Sudamérica.

El interés global por el grupo ha crecido significativamente tras su reencuentro viral con Fergie en los recientes premios AMA's 2026. Este hecho generó una gran expectativa, logrando que los éxitos clásicos del grupo vuelvan a liderar las tendencias en diversas redes sociales.

Tras cumplir con su compromiso en nuestro país, la banda continuará su itinerario hacia Brasil. Allí formarán parte del prestigioso festival Rock in Rio, consolidando su presencia en los escenarios más importantes de la región y reafirmando su relevancia en la industria musical.

El espectáculo comenzará exactamente a las 9:00 pm del 2 de septiembre. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación al Arena 1 Park, considerando el tráfico de la zona y los protocolos de seguridad necesarios para garantizar una inolvidable experiencia musical.

Este evento será una oportunidad única para disfrutar de Black Eyed Peas. El regreso de la banda promete ser un hito cultural que reunirá a varias generaciones bajo los ritmos más icónicos de esta legendaria agrupación.