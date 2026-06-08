Fenómeno del Niño: Enfen confirma el inicio de la fase de intensidad moderada en la costa peruana

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) confirmó oficialmente que el Fenómeno de El Niño ya es de intensidad moderada en la costa del país. Luego de registrar un incremento sostenido y alarmante en las temperaturas del mar frente al litoral peruano.

Pronóstico y factores que consolidan el calentamiento

Esta condición moderada no será pasajera, ya que el organismo técnico estima que el panorama se mantendrá por lo menos hasta el mes de agosto . El fenómeno sigue cobrando fuerza debido a la persistencia de aguas cálidas en el océano Pacífico y al arribo constante de ondas Kelvin, las cuales continúan reforzamiento las altas temperaturas en todo el litoral.

El vocero del ENFEN, Luis Vásquez, detalló que este cambio de escenario responde a la consolidación de un proceso de calentamiento progresivo que ya se venía monitoreando. A esto se suma el debilitamiento de los vientos costeros, un factor clave que impide el enfriamiento habitual y permite que las masas de agua caliente se acumulen frente a la costa peruana.

"Ya estamos en una condición moderada. El calentamiento ha continuado y por eso es que ya la condición moderada se está consolidando", explicó.

El especialista confirmó que el calentamiento ha seguido su curso de manera constante, lo que ha terminado por afianzar este nuevo nivel de alerta en el país.

Monitoreo quincenal ante la variabilidad del mar

El último monitoreo técnico del ENFEN confirmó la presencia de anomalías térmicas por encima de los valores normales, detectadas tanto en la superficie como en los niveles subsuperficiales del mar.

De acuerdo con los especialistas, este escenario se debe principalmente al arribo de la primera de las tres ondas Kelvin previstas para esta temporada, sumado a la debilidad de los vientos locales que facilita el avance de masas de agua cálida desde el norte y el oeste hacia la línea costera.

"En parte se debe al arribo de la primera de las tres ondas Kelvin previstas y a la debilidad de los vientos, que permiten que el agua cálida tanto del norte como del oeste se acerque un poco más a la costa", añadió el especialista.

Debido a que las condiciones oceánicas y atmosféricas presentan una alta variabilidad que podría alterar la intensidad del fenómeno en las próximas semanas, el organismo precisó que emitirá reportes de seguimiento de manera quincenal.

Asimismo, el ENFEN reiteró que mantendrá una vigilancia permanente en coordinación con diversas instituciones científicas del país para actualizar de forma constante los escenarios de riesgo y mitigar los posibles impactos en el territorio nacional.