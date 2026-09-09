Alfredo Ferrero considera necesario enfocarse en la inversión estadounidense en Perú: "En los temas que tenga déficit"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú estaría atravesando una coyuntura favorable ante el creciente interés de Estados Unidos por fortalecer sus relaciones con Sudamérica y hacer frente a la mayor presencia de China en la región.

Así lo consideró el exembajador peruano en Estados Unidos, Alfredo Ferrero Diez-Canseco, quien resaltó la importancia estratégica que ha adquirido nuestro país por su ubicación geográfica y sus posibilidades de convertirse en un importante hub logístico continental.

En conversación con Exitosa, Ferrero sostuvo que actualmente existe un cambio en la mirada de Washington hacia la región, situación que podría representar una oportunidad para el Perú si es aprovechada de manera adecuada.

Washington vuelve la mirada hacia Sudamérica

El exembajador explicó que Estados Unidos estaría otorgando una mayor importancia a América del Sur, especialmente ante el avance de los intereses chinos en distintos países de la región. En ese contexto, consideró que el Perú comienza a ocupar una posición relevante.

"Hay un reenfoque de Washington hacia América, América continental y América del Sur, y en ese contexto el Perú empieza a ser importante, tal vez, siempre fuimos importantes, pero no nos veían tan importantes", sostuvo.

Ferrero destacó que el país cuenta con una ubicación geográfica privilegiada que no puede ser modificada y que debe convertirse en una ventaja para su desarrollo económico y comercial.

"Hoy día, felizmente, para nosotros, y hay que saber aprovecharlo, y en eso concuerdo contigo, hay que ser inteligentes en las relaciones, hay que ser inteligentes en lo que hacemos, aprovechar esa coyuntura, el Perú siempre fue un país importante, fuimos el centro del imperio incaico, tú lo has dicho, fuimos el centro del reinado español, y hoy día somos el centro de Sudamérica y nadie nos va a mover de esa posición geográfica, estamos ahí para quedarnos", afirmó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En conversación con Exitosa, el exembajador de Perú en EE. UU., Alfredo Ferrero Diez - Canseco, sostuvo que existe un "reenfoque de Washington hacia América del Sur" y que en ese escenario el Perú empieza a ser importante. Resaltó lo fundamental que es... pic.twitter.com/c2Q3ixOIbX — Exitosa Noticias (@exitosape) September 9, 2026

En esa línea, sostuvo que la posición del Perú frente al océano Pacífico y la infraestructura portuaria existente pueden convertirlo en un punto estratégico para el comercio continental.

"Estados Unidos se ha dado cuenta que el Perú es importante porque estamos en la mitad, no solamente en Chancay, hay dos puertos americanos en el Perú, de Salaverry y Matarani, tenemos APMT, a Dubai Port, tenemos la posibilidad de otros puertos en el Sur y en el Norte del Perú", señaló.

Inversión estadounidense, el reto para Perú

Más allá de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, Ferrero consideró que el Perú debe concentrarse en atraer inversiones que permitan cubrir sus principales brechas de desarrollo.

Para el exdiplomático, la discusión no debería limitarse a la presencia china en el territorio nacional, sino también a generar condiciones para que empresas estadounidenses incrementen sus inversiones.

"Lo que el Perú tiene que hacer, y Estados Unidos tiene que hacer con el Perú, es, más allá de preocuparse por China, preocuparse de incrementar la inversión americana en el Perú, en los temas que el Perú tiene déficit importante y que pueden ser cubiertos por Estados Unidos, y si no es de Estados Unidos, serán otros países", manifestó.

Entre los sectores que podrían representar oportunidades mencionó los minerales críticos y las tierras raras, además de infraestructura, minería, tecnología y proyectos estratégicos.

"Hay minerales críticos, cobre, oro, plata, litio, y las famosas tierras raras de las que todo el mundo habla y poca gente conoce, tenemos infraestructura déficit de 150 mil millones de dólares", indicó.

Asimismo, resaltó la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos tecnológicos y estratégicos, como la base espacial y la infraestructura naval, además de promover un hub tecnológico en el país.

Ferrero consideró que el nuevo enfoque de Washington hacia Sudamérica puede convertirse en una oportunidad para el Perú. Sin embargo, aprovecharla dependerá de la capacidad del país para fortalecer sus relaciones internacionales, atraer inversiones de calidad y utilizar su privilegiada ubicación geográfica como una herramienta para impulsar el desarrollo económico y consolidarse como un hub logístico y estratégico de la región.