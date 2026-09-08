Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio anuncia que recibirá al Perú en el Escudo de las Américas

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, publicó un documento de opinión en el que aborda su pronta llegada al Perú, Colombia y Ecuador, afirmando que recibirá al país peruano en el Escudo de la Américas.

Secretario de Estado sobre su llegada al Perú

Por medio del texto publicado por Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos reafirma su compromiso de cooperación con Colombia, Ecuador y Perú durante una gira por Barranquilla, Quito y Lima, con el objetivo de fortalecer la seguridad, promover el crecimiento económico y respaldar la soberanía de los países de la región.

"Esta semana, viajaré a Barranquilla, Quito y Lima para destacar un compromiso claro y realizable en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense: Estados Unidos cumple. Estamos colaborando de forma directa con Colombia, Ecuador y Perú para consolidar una seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico y asegurar que el futuro de nuestra región", expresó Rubio.

El mensaje, plantea una colaboración directa con los gobiernos de los tres países para enfrentar amenazas transnacionales, particularmente aquellas vinculadas con organizaciones narcoterroristas.

Incluso, según el punto de vista estadounidense, estas organizaciones no solo están involucradas en el tráfico de drogas, sino también en fenómenos como la inmigración ilegal y la trata de personas.

Columna de opinión de Marco Rubio

Estados Unidos recibirá al Perú en el Escudo de las Américas

Respecto a Perú, Estados Unidos expresó su expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori y proyectar los 200 años de relaciones bilaterales hacia una nueva etapa de cooperación.

La estrategia contempla incorporar a Perú al denominado Escudo de las Américas, en el marco de su condición de importante aliado. Esta iniciativa busca fortalecer la coordinación frente a amenazas transnacionales y regionales.

"En Perú, tenemos gran expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro. Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo a Perú que ahora es un importante aliado extra-Otan en el Escudo de las Américas", afirmó el representante.

En el ámbito económico, ambos países vienen impulsando inversiones en sectores estratégicos. Tras la firma, en febrero de 2026, donde se destinó US$5 millones directamente al sector minero peruano.

Finalmente, el documento publicado por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, marcó distancia de proyectos respaldados por China y destacó el papel de su sector privado, al que presentó como promotor de inversiones que preservan la propiedad peruana y recibe al Perú en el Escudo de las Américas.