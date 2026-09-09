Asesinato en Trujillo: detenidos dan positivo en examen de absorción atómica para residuos de disparos

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una pericia de la Dirección de Criminalística de la Policía confirmó resultado positivo para residuos de disparo en los exámenes tomados a cinco detenidos investigados por el cuádruple asesinato ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo.

Detenidos dan positivo en examen de disparo

Según un informe realizado por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la presencia de residuos compatibles con disparos por arma de fuego en las muestras tomadas a cinco detenidos investigados por el cuádruple asesinato en Trujillo.

El análisis encontró plomo, antimonio y bario en las manos de cinco de los investigados. Las autoridades también realizaron diligencias antropométricas para contrastar sus características con las imágenes de las cámaras de seguridad.

Documento que detalla el resultado positivo de disparo

Cinco de los investigados dieron positivo a la prueba

De acuerdo con los resultados periciales, se detectó la presencia de plomo, antimonio y bario en ambas manos de los siguientes implicados:

Frank Junior Quesada Cruz

Ángel Fabricio Bocanegra Linares

César Iván García Rivera

José Miguel Cerrepe Davila

Julio Zavaleta Quezada

Estos elementos son considerados compatibles con residuos de disparo y podrían constituir un indicio dentro de las investigaciones.

Informe pericial de residuos de disparo por arma de fuego

Sin embargo, la presencia de estas sustancias no determina por sí sola que los detenidos hayan utilizado un arma de fuego, por lo que los resultados deberán ser contrastados con el resto de evidencias recopiladas por las autoridades para establecer las circunstancias y responsabilidades relacionadas con el cuádruple asesinato.

El procedimiento busca identificar elementos que pueden quedar adheridos a las manos o prendas de una persona después de la manipulación o accionamiento de un arma de fuego.

De acuerdo el documento, las muestras fueron obtenidas entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, siguiendo los procedimientos establecidos para garantizar su cadena de custodia.

Continuará el proceso de investigación

Los resultados de las pericias policiales serán incorporados a la investigación que sigue su curso y es seguido por la población a nivel nacional. Asimismo, la prueba de disparo se junta a la evaluación junto con las imágenes de videovigilancia, testimonios y demás evidencias reunidas por la Policía y el Ministerio Público.

Finalmente, de esta manera, las autoridades buscan esclarecer el cuádruple asesinato del 30 de agosto. Para ello, se les realizó a los detenidos un examen que dio positivo en absorción atómica para residuos de disparos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque que dejó víctimas en Trujillo.