Corte de LUZ en Lima y Callao el 10 de septiembre: ¿Qué distritos se quedarán sin electricidad el jueves?

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Diversos distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado por Pluz Perú para el jueves 10 de septiembre. Identifica qué zonas están dentro del cronograma de la interrupción temporal del servicio.

Corte de luz el 10 de septiembre: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo al cronograma oficial de la compañía de servicio eléctrico, el corte de luz en los diversos distritos de la capital se deberá por trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutarán para prevenir averías futuras y optimizar el suministro.

Por ello, pide la comprensión de los usuarios por la interrupción de la electricidad y tomen medidas previsionales durante el tiempo que dure el corte este jueves 10 de septiembre.

Corte de luz en Lima y Callao: Distristos afectados y horarios

Recuerda que la suspensión temporal no será en un distrito en su totalidad. Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán luz el jueves 10 de septiembre por determinadas horas:

En San Martín de Porres

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. Las Brisas de Santa Rosa III etp. mzs. K, L, M, R, Pro. Viv. Brisas de Sta. Rosa etp. III mzs. C, D, J, K, urb. El Rosal de Sta. Rosa mzs. C, F, Pro. Viv. Las Alamedas de Sta. Rosa mz. C.

Desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en calle Ambo C/ Yurumayo, urb. Los Huertos de Naranjal mz. I.

Áreas afectadas en Los Olivos

Desde las 9:00 a. m. hasta las 3:30 p. m. en av. Alfredo Mendiola cdras. 79, 80, 81, jr. La Amistad cdra. 4, jr. La Honradez cdra. 4, jr. La Unidad cdras. 79, 80, jr. La Lealtad cdra. 79, urb. Pro. mzs. GG5, KK5, MM5, NN5.

En Pueblo Libre

Desde las 9:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. en av. Simón Bolívar cdra. 13.

Corte de luz en San Antonio de Chaclla

De acuerdo al cronograma de Pluz Perú, la interrupción temporal del servicio eléctrico también se dará en determinadas zonas de San Antonio de Chaclla desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m., que te revelamos a continuación:

Sectores y horarios por corte de luz el 9 de septiembre.

En Chancay

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Primero de Mayo cuadra 10 y 11.

La programación del corte de luz en Lima y Callao el 10 de septiembre contempla distritos específicos de Los Olivos, Chancay, San Martín de Porres, San Antonio de Chaclla y Pueblo Libre. Se aconseja revisar el cronograma para identificar los horarios de la interrupción y reposición del servicio.