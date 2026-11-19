19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, Max Anhuamán, exjefe de la Dircote, mencionó que durante su gestión recibió información de que se estaba rearmando el MRTA por lo que se empezó a trabajar en la investigación. Precisó que hay un video que evidenciaría el vínculo de dicho grupo subversivo y bajo esa premisa, sostuvo que los raperos Pedro Mo y Brenda Jah han sido detenidos en el marco de dicha pesquisa.

Se infiltraron en la organización

Anhuamán Centeno contó que una vez la Dirección Contra el Terrorismo tuvo información de que este grupo terrorista se estaba volviendo a conformar, realizaron diversas acciones para seguirlos de cerca. Comentó que por un video en redes sociales supieron de la cercanía con el el movimiento subversivo.

"Empezamos a infiltrarnos en la organización, hasta que llegamos a un punto en que ellos, culminando el trabajo y el estudio que hicieron, el 6 de abril del 2025 vía Facebook, publicaron el video 'Fuerza y Liberación Cahuide', un grupo ligado al Frente Democrático del Pueblo y también al MRTA", sostuvo.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En comunicación con Max Anhuamán, exjefe de la Dircote, este mencionó que durante su gestión en la Dirección Nacional de Inteligencia se recibió información de que se estaba rearmando el MRTA, por lo que se empezó a trabajar en la investigación de este. Precisó que hay un video que evidenciaría el vínculo de dicho grupo subversivo. Bajo esa premisa, sostuvo que los raperos Pedro Mo y Brenda Jah han sido detenidos en el marco de dicha pesquisa. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 20, 2026

El exjefe de la Dircote descartó que se trate de un 'terruqueo' y que todo forma parte de un trabajo exhaustivo, que ha seguido un proceso detallado. Aseguró que todo está comprobado y que hay una labor que ha incluido la inteligencia, investigación y conducción jurídica.

"Cuando publicaron el video y teníamos suficientes evidencias de inteligencia, convocamos a la Dirección Contra el Terrorismo, con un grupo especial comenzaron ellos a trabajar y ellos a su vez convocan al Ministerio Público y empiezan a judicializar el caso. Todo estaba evidenciado y filmado en sus inicios", expresó.

Pedro Mo y Brenda Jah intervenidos

Este jueves los raperos Pedro Mo y Brenda Jah fueron intervenidos en Cusco y Lima respectivamente por el presunto delito de afiliación al terrorismo. Además, se realizaron otras detenciones en la región San Martín por delitos vinculados al terrorismo.

Ante ello, parlamentarios del Senado y Cámara de Diputados han pedido claridad en el proceso, así mismo, compañeros de la artista llegaron a la sede de la Dircote para exigir su liberación, asegurando que no hay pruebas que la vinculen con algún grupo subversivo.

Las intervenciones de los raperos Pedro Mo y Breda Jah, por el presunto delito de afiliación al terrorismo, es parte de un trabajo de investigación, afirma Max Anhuamán, quien además señaló que esto comenzó cuando él estuvo a cargo de la Dircote y que no se trata de un 'terruqueo'.