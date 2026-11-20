20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, continúa desarrollando su agenda de reuniones bilaterales en el continente asiático. Esta vez, sostuvo un encuentro con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar los acuerdos de cooperación entre ambos países.

Perú y Japón buscan fortalecer sus relaciones bilaterales

Durante el encuentro, ambas autoridades reafirmaron su compromiso de continuar estrechando los vínculos entre Perú y Japón. En ese sentido, destacaron la firma de notas de intercambio y documentos de cooperación orientados a impulsar iniciativas conjuntas en distintos sectores estratégicos.

Entre los ámbitos contemplados en estos acuerdos figuran la prevención de desastres naturales, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la promoción de inversiones, la educación y la agricultura. Estos sectores forman parte de los temas en los que ambos gobiernos buscan ampliar sus mecanismos de colaboración.

Cooperación económica, defensa e inteligencia artificial

Asimismo, las mandatarias acordaron reforzar la cooperación para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos, entre ellos el cobre, considerado un recurso estratégico para el desarrollo de diversas industrias.

De igual manera, expresaron su disposición de ampliar el trabajo conjunto en otros campos, como la economía, la defensa, la inteligencia artificial y la prevención de desastres. Estos asuntos fueron parte de los principales puntos abordados durante la reunión bilateral.

Fujimori y Takaichi abordan situación internacional

Por otro lado, ambas autoridades intercambiaron opiniones sobre el panorama político y de seguridad internacional, con especial atención a la situación de la región del Indo-Pacífico.

En este contexto, ratificaron su voluntad de mantener una estrecha coordinación frente a los desafíos regionales e internacionales. Uno de los asuntos abordados fue la situación de Corea del Norte y sus actividades vinculadas al desarrollo de programas nucleares y de misiles.

También hicieron referencia al secuestro de ciudadanos japoneses y a las actividades cibernéticas malintencionadas atribuidas a dicho país, aspectos que forman parte de las preocupaciones de seguridad planteadas durante el encuentro.

Finalmente, ambas autoridades intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional, especialmente en el Indo-Pacífico, y reafirmaron su compromiso de coordinar acciones frente a desafíos internacionales, el secuestro de ciudadanos japoneses y las amenazas cibernéticas.