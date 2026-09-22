¡La salsa se apodera de Lima! 20 grandes estrellas internacionales llegan al Salsa Lima Festival

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La salsa tendrá una cita imperdible en Lima. Oscar de León, Roberto Blades, Eddie Santiago, La India, Luis Enrique, Rey Ruiz, José Alberto "El Canario", Los Van Van, Charlie Cardona, Maelo Ruiz, Luisito Carrión, David Pabón, Willie Rosario y su orquesta, Tony Vega, Porfi Baloa y sus Adolescentes y Grupo Galé son algunas de las grandes estrellas que llegarán para formar parte del Salsa Lima Festival, que se realizará el sábado 29 de mayo de 2027 en el Estadio San Marcos.

Dos escenarios en los que brillarán los artistas

Las entradas estarán a la venta en Teleticket a partir de los días 25.26 y 27 de septiembre, desde las 10:00 am, con un 30% de descuento pagando con tarjetas BCP.

La cartelera reunirá a 20 artistas de primer nivel, convirtiendo esta edición en un gran encuentro de leyendas, voces y orquestas que han marcado la historia de la salsa. Y todavía hay más: dos artistas invitados sorpresa serán anunciados próximamente, completando un cartel pensado para los verdaderos amantes del género.

Pero las estrellas no serán la única gran atracción. El Salsa Lima Festival tendrá dos escenarios principales, una innovadora propuesta que permitirá reducir al mínimo los tiempos de espera entre la presentación de cada artista.

Mientras uno de los escenarios se encuentre en proceso de cambio o preparación, la música continuará en el segundo escenario con otra de las grandes figuras del festival.

Una programación para el disfrute del público

De esta manera, el público podrá disfrutar de una programación dinámica, con transiciones mucho más rápidas y sin largos intervalos entre artista y artista. La idea es que la fiesta no se detenga. Dos escenarios, 20 grandes artistas y una jornada completa de salsa, permitiendo que el público pueda disfrutar de sus intérpretes favoritos y descubrir también diferentes generaciones y estilos dentro de este género.

Las entradas estarán disponibles en preventa los días 25, 26 y 27 de septiembre, desde las 10:00 a. m., a través de Teleticket, con un 30% de descuento pagando con tarjetas BCP.

El Salsa Lima Festival se ha convertido en uno de los encuentros esperados por los seguidores de la salsa en nuestro país, cautivando en sus diferentes ediciones con una cartelera internacional de lujo y convocando a miles de fanáticos.

Esta nueva edición llega con una propuesta renovada y un cartel de grandes dimensiones: 20 estrellas de la salsa reunidas en Lima y dos escenarios principales para mantener la música prácticamente sin pausas. Salsa Lima Festival 2027: 20 estrellas, dos escenarios y una sola pasión... ¡la salsa!