Caso 'China Polo': PNP revela videos claves, confesión del sicario y balística del arma homicida

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde la sede de la Macrorregión Policial de Áncash, la alta cúpula de la Policía Nacional del Perú (PNP), liderada por el Comandante General Fredy López Mendoza, brindó una conferencia de prensa para exponer los avances en la investigación sobre el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo'.

Durante la presentación, las autoridades exhibieron registros audiovisuales que captaron el reglaje previo a la víctima, así como la posterior huida del presunto autor material, quien hirió de bala a un agente de seguridad que intentó interceptarlo en Caraz.

Autor material habría confesado

El jefe policial confirmó que el ejecutor directo, quien resultó herido de bala durante la persecución y permanece bajo custodia médica, admitió su responsabilidad en el crimen durante el interrogatorio preliminar.

En sus declaraciones, el imputado detalló la ruta logística que empleó para trasladarse desde la capital hasta la provincia de Huaylas, realizando escalas estratégicas en Chimbote y Huaraz antes de perpetrar el atentado contra la comunicadora.

Rastreo por Yape y un arma vinculada a otros cinco crímenes

Las pesquisas permitieron reconstruir la red de apoyo financiero y operativo detrás del atentado. Tras la captura del primer sospechoso, los peritos detectaron que horas antes del homicidio había adquirido un teléfono móvil mediante una transferencia de 'Yape'.

Este rastreo digital condujo a la identificación de Ronald José Toro Artila, señalado como el presunto financista. Gracias a un trabajo coordinado con Osiptel, las fuerzas del orden lograron geolocalizar y arrestar a Toro Artila en la capital.

PNP rastreó transferencia recibida por el primer detenido para dar con el presunto financista

En cuanto al peritaje balístico, López Mendoza precisó que, del conjunto de casquillos percutidos hallados en la escena del crimen, al menos ocho corresponden directamente al arma incautada. Las pruebas técnicas determinaron que esta misma pistola, que registraba denuncia por hurto a un efectivo policial, estuvo involucrada anteriormente en otros cinco hechos de sangre perpetrados en el país.

Detención por 15 días e hipótesis del autor intelectual

Aunque la PNP capturó al sicario y al supuesto financista, el mando policial enfatizó que las diligencias continúan activas para identificar a quien ordenó la ejecución del homicidio. Ante el vencimiento del plazo inicial de 48 horas de flagrancia, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento fiscal y extendió por 15 días la detención preliminar contra ambos extranjeros para profundizar los peritajes.

🔴🔵🚨 #IMPORTANTE | Desde la macrorregión policial de Áncash, la Policía Nacional del Perú brindó una conferencia de prensa dando detalles de los avances en la investigación por el atentado hacia la periodista y candidata al gobierno regional, Susy Aponte Polo, conocida como... pic.twitter.com/pX91P3iVtZ — Exitosa Noticias (@exitosape) September 21, 2026

Finalmente, respecto a si los detenidos integran bandas criminales como 'Los Pulpos' o 'La Jauría', la PNP indicó que aún no existe confirmación formal. Consultado sobre las denuncias previas formuladas en redes por Aponte Polo, donde responsabilizaba a un alto mando policial ante un eventual ataque en su contra, López Mendoza aclaró que la investigación se encuentra en una etapa intermedia, por lo que no es posible confirmar ni descartar de momento dicha hipótesis.