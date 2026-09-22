Crack que disputó el Mundial 2026 FALSIFICÓ un certificado de vacunación contra la covid-19 y podría ir a la CÁRCEL

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 se encuentra en serios problemas luego de confesar que falsificó un certificado de vacunación contra la covid-19 durante la pandemia, razón por la cual ha sido apartado temporalmente de su selección. Sin embargo, lo más grave sería que podría ir a la cárcel.

Investigación judicial y la posibilidad de ir a prisión

El fútbol internacional atraviesa un nuevo escándalo mediático y judicial. El capitán de la selección de Suiza y del Sunderland, Granit Xhaka, fue desconvocado de forma inmediata por la Federación Suiza de Fútbol por lo que ha quedado fuera de la nómina del cuadro europeo para los partidos de la UEFA Nations League.

La polémica salió a la luz en medio de una investigación contra una médica de Lucerna, quien fue acusada de emitir certificados de inoculación sin haber administrado las vacunas. Pese a que la profesional de la salud negó todas las acusaciones en su contra, el mismo volante ofensivo admitió su culpabilidad en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Su confesión llega después de que la Fiscalía de Lucerna abriera un procedimiento judicial para esclarecer la posible obtención fraudulenta del certificado y una eventual falsificación documental. La legislación en el país helvético castiga este tipo de actos con severidad.

El artículo 251 del Código Penal Suizo califica la falsificación de documentos como un delito grave contra la fe pública. La norma no considera este hecho como una simple falta administrativa. Es por esta razón que la ley establece sanciones que van desde multas económicas altas hasta cinco años de prisión. Las autoridades evalúan si el jugador utilizó el documento falso para viajar o para esquivar restricciones sanitarias oficiales.

El arrepentimiento Granit Xhaka y su futuro en la selección suiza

En su pronunciamiento publicado ayer lunes en su cuenta oficial de Instagram, el jugador de 33 años asumió la responsabilidad total de sus actos. Además explicó que actuó motivado por el miedo, la duda y la incertidumbre de la época.

"En aquel momento, en relación con la vacunación contra la COVID-19, yo tenía muchas dudas y serias preocupaciones. Desconfiaba profundamente de la vacuna y me vi afectado por el miedo y la incertidumbre (...) En esa situación de gran carga emocional, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas a través de los cauces adecuados", expresó.

Finalmente, las disculpas públicas no frenarán el proceso judicial en su país. Los expertos legales aseguran que Xhaka evitará la cárcel efectiva por no tener antecedentes. A pesar de esto, el mediocampista recibirá una condena condicional y una multa económica millonaria. La federación mantendrá al jugador fuera del equipo nacional hasta que la justicia emita un fallo definitivo.