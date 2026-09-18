Mano Menezes decide la nueva posición de Erick Noriega en la selección peruana: "Pretendo utilizarlo ahí"

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El último jueves, 17 de noviembre, el técnico braisleño Mano Menezes dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para afrontar los próximos amistosos frente a Estados Unidos, México, Canadá y México. Entre los jugadores que están en la nómina figura Erick Noriega quien tendrá una posición distinta a la de volante central como venía desempeñándose en el equipo nacional.

La nueva posición de el 'Samurái' en la selección peruana

El estratega de 64 años reveló que el actual mediocampista de Gremio asumirá un nuevo rol en el combinado patrio para los cotejos que la Bicolor sostendrá como parte de la doble fecha FIFA de septiembre y octubre. Cabe señalar que, en su club así como en Perú venía desempeñándose como contención.

En primer lugar, el seleccionador nacional sostuvo que en estos nuevos desafíos ante selecciones que participaron de la reciente Copa del Mundo 2026 tendrá la oportunidad de definir la demarcación del jugador de 24 años. Esto luego de que en la convocatoria también están presentes compañeros del mismo estilo como Oslimg Mora, Jesús Pretell y Wilder Cartagena.

"Cuando llevé a Noriega a Brasil, tuve la oportunidad de dirigir partidos importantes con él como defensa central. Como para esta convocatoria tenemos a Mora y Cartagena, quiero verlos como contenciones y traigo a Noriega para el lugar de Barco que no está ahí. Pretendo utilizarlo ahí para verificar si se puede repetir para observaciones a futuro", sostuvo en entrevista para el canal de YouTube Bicolor+.

Con ello, Noriega Loret de Mola retornará a formar parte de la línea defensiva donde anteriormente ya se había desempeñado en su paso por la sub-23 del combinado peruano así como en su primer llamado a la selección mayor durante la etapa de entrenador de Juan Máximo Reynoso.

"El presente fue determinante"

En otro momento, Mano Menezes explicó el criterio que utilizó para elaborar su nueva convocatoria y dejó claro que el presente de cada futbolista en su club fue determinante. Además, señaló que se basó en tres pilares fundamentales.

"Intentamos establecer tres pilares, la historia de algunos jugadores en la selección porque es importante que se tengan referencias, es importante el rendimiento actual y su rendimiento en la selección. Esos pilares nos sustentan y direccionamos todas las observaciones con ese perfil que queremos para la selección", explicó.

En conclusión, el técnico braisleño Mano Menezes señaló que utilizará a Erick Noriega en la posición de defensa central en los amistosos que la selección peruana afrontará ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.