Gobierno transfiere S/ 24.9 millones para enfrentar desastres naturales en zonas vulnerables del país

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno peruano continúa reforzando las acciones de prevención y atención frente a emergencias naturales. Esta vez, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó una transferencia de S/ 24 millones 929,720 para financiar 20 intervenciones priorizadas en distintas municipalidades del país, con recursos provenientes del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 080-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano. Según la disposición, los recursos permitirán garantizar la continuidad de proyectos vinculados a mitigación de riesgos, rehabilitación de infraestructura y respuesta inmediata ante emergencias ocasionadas por fenómenos naturales.

Asimismo, el Ejecutivo precisó que los fondos serán administrados por 17 municipalidades seleccionadas tras la evaluación de intervenciones priorizadas. El objetivo es acelerar las acciones de prevención y evitar mayores daños en zonas vulnerables del país.

Recursos para atender desastres naturales o emergencias

El MEF detalló que el financiamiento será cubierto con recursos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entidad que actualmente dispone de más de S/ 359 millones destinados a actividades relacionadas con prevención, rehabilitación y reconstrucción frente a desastres naturales o emergencias ocasionadas por la acción humana.

La norma establece también que los titulares de las entidades beneficiadas deberán aprobar la desagregación de los recursos en un plazo máximo de cinco días calendario desde la entrada en vigencia del decreto. Además, se advirtió que el dinero transferido no podrá utilizarse para fines distintos a los establecidos oficialmente.

Especialistas consideran que estas partidas económicas son clave para reducir riesgos y evitar mayores afectaciones en localidades expuestas a lluvias intensas y deslizamientos.

Gobierno busca reforzar prevención ante emergencias

En los últimos meses, el Ejecutivo ha destinado diversos paquetes económicos para asegurar la continuidad de obras y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas. Solo en 2025, el Gobierno aprobó más de S/ 109 millones para financiar intervenciones de reducción de riesgos en varias regiones del país.

Las autoridades sostienen que estas inversiones permiten proteger infraestructura pública, viviendas y servicios esenciales, especialmente en zonas afectadas por eventos climáticos extremos. Además, buscan garantizar una atención rápida y eficiente para la población vulnerable.

Con esta nueva transferencia, el MEF reafirma su estrategia de fortalecer la gestión de riesgos y asegurar recursos inmediatos para enfrentar desastres naturales. La medida apunta a que las municipalidades actúen con mayor rapidez ante emergencias y reduzcan el impacto de futuros fenómenos climáticos en distintas regiones del Perú.