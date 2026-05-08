SMP: PNP captura a extranjero que robó camión cargado de gasolina valorizado en casi 1 millón de soles

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una rápida acción policial, durante la madrugada de este viernes 8 de mayo, permitió la captura de un ciudadano extranjero acusado de haber robado un camión lleno de gasolina valorizado en casi 1 millón de soles en Los Olivos.

Capturan a venezolano que robó camión valorizado en casi 1 millón de soles

De acuerdo a las primeras informaciones, la unidad salió de un depósito de combustible ubicado en la avenida Gambetta en el Callao y tenía como destino la ciudad de Cusco. Cuando se encontraba por el distrito de Los Olivos, fue cerrado por dos autos negros del que bajaron cuatro criminales con armas de fuego, entre ellos una mujer.

Uno de ellos rompió la luna del chofer, lo redujeron y luego lo subieron a uno de los autos donde se transportaban. En ese momento, el venezolano, identificado como Ernesto Rafael Reyes de 34 años condujo el camión cisterna el cual contenía más de 10 200 galones de gasolina premium.

La caravana inició su recorrido hasta llegar a la cuadra 6 de la avenida Angelica Gamarra donde dejaron abandonado al conductor. Por surte, efectivos de la Policía Nacional del Perú, destacados en la comisaría de Laura Caller, observaron al acto delictivo entrando rápidamente en acción.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Policía Nacional del Perú (PNP), logró recuperar un camión que había sido robado presuntamente por un sujeto de nacionalidad extranjera. El vehículo transportaba gasolina valorizada en casi un millón de soles.



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Al percatarse de la presencia de los agentes, los delincuentes huyeron del lugar dejando solamente a quien conducía el vehículo de carga. Las autoridades lo redujeron en cuestión de segundos y luego se percataron de contaba antecedentes por tenencia ilegal de armas.

Contaba con antecedentes

Luego de su captura y posterior identificación, Exitosa conversó con el coronel Oscar Nakandakari, jefe de la División Policial Lima Norte I, para conocer más detalles de la intervención. Según su primeras declaraciones, el sujeto detenido afrontará cargos por el delito de robo agravado al apropiarse del camión valorizado exactamente en 800 mil soles.

Seguidamente, saludó la rápida acción de los efectivos de la dependencia policial de Laura Caller quienes intervinieron a los delincuentes en situación de flagrancia. Además, dejó en claro que las labores policiales continuarán hasta dar con el paradero del resto de criminales que lograron huir de las autoridades.

En resumen, efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de un ciudadano venezolano que había robado un camión de carga que transportaba más de 10 mil galones de gasolina. El combustible estaba valorizado en casi un millón de soles y tenía como destino la ciudad de Cusco.