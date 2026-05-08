Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026: Conoce cuándo y a qué hora se realizará

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de blindar la seguridad de las familias peruanas y consolidar una verdadera cultura de resiliencia en todo el territorio nacional, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la ciudadanía a participar en el Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026.

Esta jornada de prevención no se presenta como un simple ejercicio de rutina, sino como un despliegue estratégico que exhorta a cada ciudadano a participar de manera activa y responsable, entendiendo que la preparación colectiva es la herramienta más eficaz para salvaguardar vidas ante la imprevisibilidad de la naturaleza.

Esta movilización a escala nacional tiene como propósito fundamental evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta inmediata no solo de las autoridades locales, sino también de los núcleos familiares, las instituciones educativas y los centros laborales.

¿Cuándo se realizará el simulacro?

El simulacro se desarrollará el viernes 29 de mayo a las 10:00 a.m. en todo el territorio nacional, así informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El simulacro forma parte del calendario nacional de prevención y busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de estar preparada ante la ocurrencia de desastres naturales, especialmente en un país con alta exposición a fenómenos sísmicos y climáticos.

✅¿Sabes qué es una señalética y qué significan alguna de ellas?



😉 Elige prepararte y participa del I #SimulacroNacional2026



📆 Viernes 29 de mayo

🕒 10:00 a. m. pic.twitter.com/3vlmvySzI9 — INDECI (@indeciperu) May 8, 2026

Participación activa de la población es clave

La entidad recordó que la participación activa de la población es clave para salvar vidas en situaciones reales de emergencia.

Más que un ejercicio logístico, este simulacro se reviste de un profundo significado histórico al realizarse en conmemoración de los 56 años del devastador sismo de 1970 en Áncash. Aquella tragedia, que marcó un antes y un después en el Perú, hoy sirve como el recordatorio más potente sobre la necesidad imperativa de mantenernos en alerta y preparados.

En este sentido, la jornada se presenta como el escenario ideal para que la población pase de la teoría a la práctica a través de tres pilares fundamentales:

La revisión y actualización del Plan Familiar de Emergencia.

La identificación precisa de rutas de evacuación y zonas seguras.

El equipamiento responsable de la mochila para emergencias.

Más allá de la esfera doméstica, el organismo técnico puntualizó que este ejercicio permitirá evaluar la eficacia de los planes de operaciones, protocolos y procedimientos de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

En un país geográficamente diverso y vulnerable, el simulacro pondrá a prueba los protocolos de actuación frente a escenarios críticos, permitiendo que cada peruano identifique sus zonas seguras y rutas de evacuación.

Se trata, en esencia, de una oportunidad crucial para medir el nivel de organización del país y garantizar que, ante una emergencia real, la respuesta sea coordinada, eficiente y capaz de minimizar cualquier impacto negativo en la integridad de la población.