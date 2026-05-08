Entradas gratis al Parque de las Leyendas por el Día de la Madre: Así podrás acceder a la promoción

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo del Día de la Madre, el Parque de las Leyendas abrirá sus puertas de forma gratuita a las primeras 200 mujeres que acrediten su condición de madre de familia y que se presenten en cualquiera de sus dos sedes. En esta nota te contamos todos los detalles sobre esta promoción.

Entradas gratis al Parque de las Leyendas por el día de la Madre

La oferta gratuita estará restringida a las primeras 200 mujeres que acrediten su condición de madre en el día, distribuidas en 100 cupos para la sede de San Miguel y otros 100 para la de Huachipa.

Según ha indicado el parque, adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el ingreso sin costo estará disponible desde las 9 de la mañana, hora de apertura, por lo que la puntualidad será clave.

Sin embargo, el atractivo del fin de semana no se agota únicamente en la entrada gratis para las madres por su días. Y es que el zoológico metropolitano también ha diseñado una programación especial que combina actividades culturales y musicales.

Parque recreativo ofrece programa especial

Para esta fecha especial, el Parque de las Leyendas prepara una serie de espacios y actividades relacionados con el rol de la madre en el núcleo familiar.

En la sede de San Miguel, por ejemplo, los visitantes podrán conocer a Caprichosa, una potranca de nueve meses que vive bajo el cuidado de su madre, Kitana, en la Caballeriza de la zona Costa.

También estará Alba, un canguro de dos años que debió ser criado manualmente por especialistas del parque tras ser expulsada accidentalmente del marsupio de su madre al nacer.

La agenda cultural arranca el sábado 9 de mayo a las 3 de la tarde en la sede San Miguel, con el espectáculo "Tradición de Capa y Espada" a cargo de la Tuna de la Universidad Ricardo Palma.

El domingo, el Museo de Sitio del zoológico presentará "Madres del Ayer: La maternidad en el antiguo Perú", una propuesta que explora las prácticas y creencias vinculadas a la maternidad en las civilizaciones precolombinas.

Mientras tanto, en Huachipa, el sábado el grupo Explosión de Salsa animará un espectáculo de salsa y bachata, mientras que el domingo los imitadores de Pedro Infante y Julio Iglesias del programa Yo Soy ofrecerán un espectáculo especial para toda la familia.