Corte de AGUA en Lima el 9 de mayo: Horarios y distritos afectados el sábado, según Sedapal

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua sorprenderá a la ciudadanía el 9 de mayo. Conoce los horarios y qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión temporal del servicio programado para el sábado, según el último comunicado de Sedapal. ¿Está tu zona en la lista?

Motivo del corte de agua en Lima el 9 de mayo

A través de su canal de difusión, Sedapal resaltó que el corte de agua el 9 de mayo en diversos sectores de la capital se deberá por trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios para seguir brindando un servicio de calidad y mejorando la infraestructura del suministro.

Ante esta situación, la empresa estatal exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico en recipientes limpios horas previas a la interrupción programado para el sábado. Asimismo, puso a disposición de todos el número del Aquafono (01) 317-8000 para mayor información sobre algún problema con el restablecimiento del servicio.

¿En qué distritos no habrá agua el sábado 9 de mayo?

Consulta sobre los cortes de agua en cada distrito en el siguiente LINK de Sedapal. Asimismo, te brindamos los horarios y la lista de las zonas que se verán afectadas en Lima, de acuerdo al último reporte de la empresa estatal, hasta el cierre de esta nota de Exitosa. Toma tus precauciones:

Sin agua en Ate

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona Z, UCV 233-233B-233C-233E-235. Afecta el R-1 ALA.

En San Juan de Lurigancho

Horario: Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Zonas sin agua: P.J. Villa Hermosa, A.H. Providencia, A.H. Los Portales. A.H. Saúl Cantoral Huamaní.

Sin servicio de agua potable en SJL.

En el Rímac

Horario de suspensión: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Áreas afectadas: A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. Municipal N° 3, A.H. Horacio Zevallos, Cooperativa Miraflores.

En Santa Anita

Zonas afectadas: Urb. Santa Anita I-II etapa, Universidad San Martín de Porres, Av. Santa Rosa, Av. Los Ruiseñores, Av. Los Cascanueces, Av. Las Alondras.

Horario: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Recomendaciones ante el corte de agua

Es así como Sedapal reveló qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua el sábado 9 de mayo, entre ellos San Juan de Lurigancho, Santa Anita, el Rímac y más. La suspensión podría durar por más de 10 horas, por lo que se aconseja tomar medidas previsionales.