¡La fuerza los acompaña! Reniec revela la lista de nombres de peruanos inspirados en Star Wars

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El impacto cultural de la saga Star Wars ha trascendido las salas de cine para instalarse de forma permanente en la vida cotidiana y en la identidad de miles de peruanos. Según el último reporte emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la pasión por la épica saga ha motivado a miles de familias a inscribir a sus hijos con los nombres de sus héroes y villanos favoritos.

Este curioso fenómeno demuestra cómo la ciencia ficción y la cultura pop moldean la sociedad actual, convirtiendo el afecto por una franquicia cinematográfica en un legado oficial registrado en el Documento Nacional de Identidad.

Leia y Luke lideran los nombres peruanos

A la cabeza de este ranking de RENIEC se encuentra la princesa Leia, con un total de 1,733 registros, es por amplio margen el nombre más popular en el territorio nacional, consolidando su figura como un símbolo de valentía y liderazgo para las nuevas generaciones.

En el bando masculino, el legendario héroe Luke Skywalker ocupa el segundo lugar con 759 inscritos. Estos dos nombres representan la mayor parte de las elecciones en el país, evidenciando que los personajes de la trilogía original siguen siendo los más queridos por los fanáticos a lo largo de las décadas.

Otros personajes de la saga también muestran una notable presencia en los documentos de identidad. Orson figura con 239 inscripciones, seguido de cerca por Padme con 226 registros y Cody con 202. Incluso Anakin, el nombre original de Darth Vader antes de caer al lado oscuro, ha sido elegido por 146 familias para bautizar a sus pequeños.

La Fuerza también se lleva en el nombre 👶

Miles de familias eligieron nombres inspirados en #StarWars para sus hijos... ¿el tuyo está en la lista? 👀#StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou #NacerConIdentidad #RENIECInforma pic.twitter.com/imBze2qhbd — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) May 4, 2026

De igual manera, nombres de entregas más recientes como Cassian con 70 registros o nombres clásicos adaptados como Arturito con 29 registros, Kenobi con 13 registros y la reina Amidala con 9 registros, forman parte de la diversidad de registros que las familias peruanas han adoptado oficialmente.

Elecciones únicas de nombres en el registro

Más allá de los nombres más comunes, existen casos que destacan por su extrema originalidad y devoción absoluta a la saga. El reporte oficial de la Reniec revela nombres sumamente específicos como Yoda con 6 registros, Skywalker con 4 registros y Daka con 3 registros.

Sin embargo, las curiosidades no se detienen allí: el registro civil peruano cuenta con exactamente un ciudadano inscrito bajo el nombre de Jar Jar Binks y otro bajo el nombre de Orka. Estos casos únicos reflejan el profundo impacto emocional y la huella imborrable de la narrativa de George Lucas en el imaginario colectivo nacional.

La presencia de más de 3,400 ciudadanos peruanos con nombres de Star Wars es el reflejo de un fenómeno sociológico profundo. La ficción cinematográfica no solo entretiene, sino que se integra en las raíces familiares y en la identidad legal de un país.