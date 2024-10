Andrés Hurtado tendría actitud prepotente con reos de penal Lurigancho: "¿Qué le pasa a estos pobres?"

Andrés Hurtado, mejor conocido como 'Chibolín', vuelve a causar polémica. Y es que a 11 días de su reclusión en el penal de Lurigancho, tras declararse 18 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencias, se conoció que este ya no mostraría una actitud pasiva y que, al contrario, tendría una actitud prepotente con los reos que convive.

Durante la última edición del dominical 'Panorama', el periodista Luis Vargas reveló, según sus fuentes cercanas al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que la conducta de Andrés Hurtado habría cambiado significativamente, pasando de mostrarse como "víctima" a una persona totalmente "desposta y prepotente".

Esta situación se vio reflejada cuando el pasado jueves, 10 de octubre, el exconductor de televisión tuvo que ser trasladado a la Clínica Penitenciaria, siendo reconocido por los reos, quienes se dirigieron a él como 'Chibolín'.

Al parecer, la acción de estos no habría sido del agrado de Hurtado Grados, quien no dudó en responder de una manera bastante despectiva, ocasionando una posible ruptura en la cordialidad que existía con los demás reclusos: "¿Qué les pasa a estos pobres?, habrían sido sus palabras.

En otro momento, Vargas mencionó que, además de este incidente, Hurtado también se habría mostrado reacio a las normal del penal Lurigancho, puesto que al brindarle la posibilidad de elegir hasta 10 visitantes para el último fin de semana, el exconductor solo aceptó la visita de una persona, alegando que no estaría mucho tiempo recluido.

"No voy a rellenar las solicitudes de visitas porque no me voy a quedar mucho tiempo aquí", aseguró el expresentador de 'Porque Hoy Es Sábado con Andrés, según el periodista de 'Panorama'.