Huánuco: Encuentran sin vida a empresario del cacao secuestrado por falsos policías

Cuatro criminales disfrazados como militares secuestraron a un empresario del cacao en la provincia de Puerto Inca, en el distrito de Súngaro. A las pocas horas de su desaparición, el hombre apareció sin vida en la carretera a Puerto Inca.

Falsos policías secuestran a empresarios

Según la hipótesis policial, los sicarios habrían sido contratados para efectuar el crimen en contra de la víctima. El hombre fue identificado como Carlos Alejo Aponte Caisahuana, secuestrado durante la noche del último miércoles. Un día después, el cuerpo del hombre apareció sin vida en el kilómetro 43 de la carretera a Puerto Inca.

La zona donde ocurrió el ataque se conoce por ser un territorio en disputa entre diversas organizaciones criminales que operan en la minería ilegal y en otro actos ilícitos. Adicionalmente, se han incrementado los secuestros y otros crímenes.

Según la información recogida por el medio Buenos Días Perú, el año pasado, una banda criminal secuestraron a un ganadero de quien pidieron S/1,000,000 para su rescate. La familia entregó S/180,000 pero hasta el momento el rescate no ha sido efectuado. El mismo modus operandi fue cometido en contra de una joven de 17 años.

Los familiares del empresario víctima exigen claridad sobre el caso y la captura de la banda criminal que acabó con la vida del hombre. Los restos del empresario serían trasladados hacia Pucallpa para realizar la necropsia de ley.

Organizaciones criminales atacan Huánuco

La banda criminal 'Los Carachamas' fueron capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes actualmente enfrentan penas en el penal de Pucallpa, más otras organizaciones criminales han captados diversas zonas.

La falta de control policial y autoridades del orden ha incrementado la extensión y poderío de estructuras del crimen que operan en la minería ilegal y el tráfico de drogas.

Organizaciones criminales se han instalado en Pucallpa, Puerto Inca, Ciudad Constitución. Se presume que los delincuentes vienen de Lima y otras zonas del país que se han organizado para operar en la zona.

Respecto al tráfico de drogas, diversas bandas criminales de Brasil habrían captado la zona. La droga sería sacada hasta la zona de Atalaya. Se han logrado ubicar a los operadores criminales como el 'Comando Vermelho'.

