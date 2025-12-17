JNJ quiere evitar que PJ revise sanciones contra jueces y fiscales a través de un proyecto de ley

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Para evitar escenarios como el visto recientemente con Delia Espinoza, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha presentado un proyecto de ley que evitaría que el Poder Judicial (PJ) revise las sanciones que aplica contra jueces y fiscales. Esto fue remitido al Congreso de la República en la tarde del último martes 16 de diciembre.

Pretende aplicar una excepción

El oficio presentado al Parlamento precisa una reforma al artículo 142° de la Constitución Política del Perú, en la que tampoco se cuestione los nombramientos y ratificaciones por parte de la JNJ. La propuesta también le quitaría potestad al PJ de interferir en decisiones que tome el JNE.

"No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni de la Junta Nacional de Justicia referidas a los procesos de nombramiento, evaluación, ratificación y sanción disciplinaria de magistrados", indica la primera parte del proyecto de ley.

Se agrega una excepción, solo cuando se presente una acción de amparo, siempre que en la aplicación de las resoluciones se advierta de una vulneración a los derechos humanos. De presentarse una, la primera instancia ya no sería un Juzgado Constitucional, sino una superior y resuelta en la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.

Para ello, se consideran cinco criterios, como la resolución judicial de fondo emitida por la CSJ, un laudo arbitral, procedimiento de selección de obra pública o ejecución de esta, una decisión de los órganos del Congreso dentro de un procedimiento parlamentario o las resoluciones que emita la JNJ solo cuando se adviertan vulneraciones.

Argumentos que presentó la JNJ

Los motivos que llevaron a este organismo jurídico independiente es "la constante interferencia judicial, principalmente a través de acciones de amparo, medidas cautelares y procesos contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones de la JNJ en materia de nombramiento y sanción disciplinaria", indica el texto.

