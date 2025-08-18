RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención! Plaza Vea anuncia que este 21 de agosto cerrará todas sus tiendas a nivel nacional

La cadena de supermercados comunicó, a través de sus redes sociales, una información importante para todos todos sus clientes.

El supermercado sorprendió con mensaje sobre el cierre de sus tiendas
El supermercado sorprendió con mensaje sobre el cierre de sus tiendas (Fuente: Andina)

18/08/2025

A través de un comunicado en sus redes sociales, la reconocida cadena de supermercado Plaza Vea anunció que este jueves 21 de agosto, cerrarán todas sus tiendas a nivel nacional. Dicho comunicado causó sorpresa entre sus usuarios.

Plaza vea cierra este 21 de agosto

Este lunes, la cadena de supermercados Plaza Vea advirtió a sus clientes que el día jueves 21 de agosto deberán cerrar sus tiendas por un evento interno. En el comunicado publicado se lee la siguiente información: 

"El jueves 21 de agosto todas nuestras tiendas a nivel nacional cerrarán a las 8:30 p.m. por un evento interno. Le sugerimos planificar sus compras y recojo de pedidos online con anticipación", indicaron.

La reconocida tienda de abarrotes y artefactos sorprendió a sus consumidores, pero indicaron que este cierre solo será por un día, en donde cerrarán antes del horario habitual de las 10 p.m. Sin embargo, indicaron que retomaran la atención al día siguiente con normalidad.

Ante la sorpresa de muchos clientes, la cadena de tiendas respondió a la curiosidad de sus usuarios e indicó que la razón del cierre de este jueves a las 8:30p.m. se debe a una fiesta realizada para sus colaboradores llamada 'Macedonia', evento de confraternidad extendido a todo su personal a nivel nacional por su trabajo realizado. 

"Comentarte que es un evento interno que hace la empresa para ver el desempeño de las tiendas y hay concursos de baile para nuestros colaboradores", respondieron a sus clientes a través de redes. 

Plaza Vea en el Perú

La historia de la empresa se remonta a 1993 bajo el nombre de Santa Isabel, cambiando posteriormente a su actual nombre tras se adquirido por la empresa Intercorp desde el 2003.

Actualmente cuenta con 103 tiendas a nivel nacional como Plaza Vea y 8 con la marca Vivanda. La cadena de Supermercados Peruanos S.A. cuenta además con la gestión de las tiendas de descuento Mass, con más de 1000 locales, y la cadena mayorista Makro con 26 tiendas a nivel nacional.

La reconocida cadena de supermercados Plaza Vea sorprendió a sus usuarios al anunciar el cierre de todas sus tiendas a nivel nacional para este jueves 21 de agosto a las 8:30 p.m. Sin embargo, retomarán su atención al día siguiente en el horario habitual de 8:00 a.m a 10:00 p.m.

