Valeria Zapata, vocalista de La Bella Luz, anuncia su salida de la agrupación: 'Cierro una etapa muy bonita'

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La vocalista de la agrupación La Bella Luz, Valeria Zapata, lanzó un comunicado en sus redes sociales anunciado su salida de la agrupación de cumbia. En su mensaje agradeció a sus fanáticos, quienes no dudaron en expresarle su cariño ante la noticia.

Valeria Zapata anuncia salida de La Bella Luz

El lunes 18 de agosto, una de las principales voces de La Bella Luz, Valeria Zapata, contó a sus seguidores que dejaría de formar parte de la orquesta musical y anunció el cierre de una 'muy bonita etapa' en su camino musical.

"Hoy quiero compartir con ustedes una decisión importante en mi vida artística. A partir de hoy cierro una etapa muy bonita en mi camino musical, ya que dejo de pertenecer a la orquesta La Bella Luz. Agradezco profundamente a dios por permitirme llevar mi voz y talento tantas personas y lugares maravillosos".

En el comunicado agradece a las personas por haberla acompañado durante esta etapa artística y extendió unas palabras especiales para Oscar Custodio y Pilar Torres, dueños de la banda, por confiar en su talento.

"Extiendo un agradecimiento especial al señor Oscar, custodio por la oportunidad brindada y a su esposa, el señor Pilar Torres, por su apoyo constante", anunció Zapata en el comunicado.

A pesar de la triste noticia para sus fans, Valeria Zapata, también anunció que seguiría "compartiendo muchos momentos especiales a través de la música", dando a entender que esta salida de La Bella Luz no sería una salida definitiva de su carrera musical.

Los inicios de Valeria Zapata como artista

La joven cantante, proveniente de Chiclayo, llevó su carrera musical a la fama con tan solo 7 años cuando se presentó en el concurso de canto 'Pequeños Gigantes' transmitido por América Televisión en el año 2011. Desde muy pequeña cautivó por su potente voz y presencia escénica que la llevaron a participar en La Voz Kids, bajo el mando de Eva Ayllón, y posteriormente en La Voz Perú.

Ya con más edad, ingresó a la agrupación de cumbia La Bella Luz en el año 2023 consolidándose como una de las voces más prometedoras de la orquesta hasta su salida este 18 de agosto del 2025.

La cantante chiclayana Valeria Zapata anunció su salida de la agrupación musical La Bella Luz y agradeció a su público y dueños de la orquesta por confiar en su talento. Se espera que continúe con su carrera musical