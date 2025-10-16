"Atentaron contra la vida de los policías": Ministro del Interior condena violencia durante protestas de la 'Generación Z'

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, lamentó la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz (32 años) durante las protestas de la 'Generación Z' en el centro de Lima.

En declaraciones a Exitosa, confirmó que el joven falleció tras recibir un impacto de proyectil en los alrededores de la Plaza Francia, y aseguró que las investigaciones ya están en curso.

"Nunca la policía sale a atacar, la policía sale a proteger", afirmó Tiburcio, quien expresó sus condolencias a la familia del fallecido.

Asimismo, destacó que el Ministerio del Interior y el Ministerio Público coordinan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El titular del Interior precisó que no había presencia policial en la Plaza Francia, donde ocurrió el hecho, y que el planeamiento estratégico de las fuerzas del orden se concentró en zonas como la Plaza San Martín, la Plaza Dos de Mayo y el Parque Naval de los Héroes.

Más de 80 policías heridos

Tiburcio informó que más de 80 efectivos policiales resultaron heridos durante los enfrentamientos, varios de ellos con lesiones graves.

"Tenemos policías en cirugía, uno con fracturas cerebrales y una agente herida en el rostro", indicó desde el Hospital de la Policía, donde visitó a los agentes afectados.

El ministro calificó los ataques como "atentados contra la vida de los policías", señalando que algunos manifestantes actuaron con extrema violencia. "La policía ha sido atacada, maltratada y violentada", enfatizó.

Pese a ello, reiteró que la PNP mantiene su compromiso de garantizar la seguridad pública y proteger el derecho a la protesta pacífica, exhortando a la ciudadanía a no dejarse influir por personas que buscan generar el caos.

Investigación en marcha y llamado a la calma

Tras confirmarse el fallecimiento de Ruiz Sáenz, el ministro del Interior dispuso el inicio inmediato de las investigaciones. Personal de Homicidios de la Policía Nacional se encuentra en el Hospital Loayza, mientras representantes de la Fiscalía de Derechos Humanos supervisan las diligencias.

🔴🔵Un joven identificado como Eduardo Ruiz Sáenz (32) perdió la vida durante las protestas de la 'Generación Z' en Lima. Según testigos, una persona vestida de civil habría disparado el arma que le quitó la vida. La congresista Ruth Luque denunció el uso excesivo de la fuerza... pic.twitter.com/4f3e4XqKcs — Exitosa Noticias (@exitosape) October 16, 2025

Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó que más de 100 personas resultaron heridas, entre civiles y agentes policiales, y exhortó al Ministerio de Justicia a garantizar la presencia de defensores públicos durante las intervenciones a los detenidos.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio finalizó su declaración enviando un mensaje de calma, tras las protestas de la 'Generación Z': "Acompañamos el dolor de la familia del ciudadano fallecido. Para nosotros no es fácil que un peruano pierda la vida. Seguimos trabajando por la seguridad y la paz del país".