"No es pacífica": Ministro del Interior acusa a estudiantes de San Marcos de actos vandálicos en marcha de la 'Generación Z'

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, condenó la violencia registrada durante las protestas de la 'Generación Z' en el centro de Lima, donde más de 40 policías resultaron heridos mientras cumplían su labor de mantener el orden público.

"Esto ya no es una protesta pacífica, esto es un atentado contra la Policía Nacional", afirmó Tiburcio desde el Hospital Central de la Policía, donde 33 agentes reciben atención médica, mientras otros 21 fueron trasladados al Hospital Belaunde Terry (Belleguía) y uno más permanece internado en Piedra Liza.

El ministro detalló además que dos efectivos se encuentran inconscientes y con fracturas, tras haber sido impactados con objetos contundentes durante los enfrentamientos con manifestantes.

🔴🔵El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, responsabilizó a estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por los actos más violentos durante las protestas de la 'Generación Z' en Lima. "Los más violentistas han sido de San Marcos. Esto no puede pasar", afirmó,... pic.twitter.com/CMbgIcuiIN — Exitosa Noticias (@exitosape) October 16, 2025

Acusaciones contra estudiantes de San Marcos

Durante su declaración, Tiburcio señaló directamente a estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) como los principales responsables de los hechos de violencia.

"Los más violentistas han sido de una universidad que ha sido San Marcos. Esto no puede pasar", enfatizó el titular del Interior, asegurando que estos grupos desnaturalizan el legítimo derecho a la protesta y actúan de forma vandálica.

El ministro agregó que no se puede permitir que personas encapuchadas, con cascos y mochilas cargadas, se infiltren en marchas pacíficas. "Esto va más allá de un ciudadano que quiere manifestarse, es un ataque directo a la Policía", señaló.

Asimismo, informó que 10 personas fueron detenidas por su participación en los disturbios y que se les brinda asistencia legal y acompañamiento del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para garantizar el respeto a sus derechos.

Llamado a la calma y compromiso con la seguridad

Tiburcio reiteró que el Gobierno de transición busca mantener el orden y garantizar la seguridad ciudadana, sin dejar de lado el respeto a la protesta.

"El mensaje para nuestros ciudadanos es que confíen en este gobierno, que ha venido a darles seguridad", expresó. También adelantó que el Ministerio del Interior fortalecerá los equipos de inteligencia y acciones preventivas para frenar la delincuencia, las extorsiones y el sicariato en todo el país.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta el momento se registran 13 civiles heridos, además de los más de 40 policías lesionados.

El ministro confirmó que una menor de 11 años también resultó afectada y recibe atención médica. "No solo nos preocupan nuestros policías, también nuestros ciudadanos, porque somos un solo pueblo hermanado", concluyó Tiburcio.