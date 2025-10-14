Abogado de Delia Espinoza asegura que JNJ tendrá que acatar orden del PJ: "Le guste o no le guste"

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este lunes 13 de octubre, el Poder Judicial remeció el ambiente político nacional luego de declarar fundado el recurso presentado por la defensa legal de Delia Espinoza para reponerla en el cargo de fiscal de la Nación.

Con esta decisión, la mencionada fiscal deberá retomar de manera inmediata sus funciones como titular del Ministerio Público pese a la sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia.

Deberá acatarla le guste o no

En medio de esta coyuntura, el abogado de Delia Espinoza, Luciano López, aseguró que la decisión del Poder Judicial debe ser acatada de manera inmediata le guste o no a la JNJ. Eso sí, el letrado dejó en claro que la entidad puede oponerse y presentar diversos recursos, pero nada cambia la decisión del juez.

"La Junta Nacional de Justicia tiene todo el derecho de presentar su oposición, pero esta oposición no suspende, no aniquila ni pone en el limbo la decisión del juez, la va tener que cumplir le guste o no le guste", inició para Canal N.

En esa misma línea, el defensor legal de la suspendida fiscal de la Nación, aseguró que toda esta problemática en el Ministerio Público fue originada por la Junta Nacional de Justicia al emitir una orden que no se ajustaba a la realidad.

Luciano López, abogado de Delia Espinoza, sostuvo que la JNJ va a tener que cumplir "le guste o no" la decisión judicial que ordena reponer a su defendida como fiscal de la Nación



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/bVyjo0N5Rm — Canal N (@canalN_) October 14, 2025

"Esto comprueba una vez más lo que dijimos desde un primer momento, esto fue una orden inconstitucional, una orden arbitraria. Aquí, quien tiene que darle respuestas a la ciudadanía y al país, es la Junta Nacional de Justicia la que creó todo este problema y esto ha sido corroborado hoy con esta decisión del juez constitucional", añadió.

No es una resolución administrativa

Al ser consultado sobre un posible conflicto como el que se dio con Patricia Benavides para ser repuesta como fiscal suprema, López indicó que esta situación es completamente diferente ya que ahora se trata de un mandato hecho por el máximo orden de justicia del país y no de una orden administrativa emitida por la JNJ.

"La JNJ tiene que cumplir la orden. Tiene derecho a hacer lo que corresponda, pero eso no significa que tenga que cumplir una orden judicial, no es una administrativa como la de ellos, es un peso diferente", finalizó.

De esta manera, el abogado de Delia Espinoza, Luciano López, aseguró que la orden del Poder Judicial de reponer a su clienta como fiscal de la Nación, debe ser obedecida inmediatamente le guste o no a la Junta Nacional de Justicia.