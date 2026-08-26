Nombramientos bajo sospecha: Fiscalía interviene el Mincul y Biblioteca Nacional por contrataciones

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) efectuó diligencias urgentes en las sedes del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional del Perú.

Acciones de la Fiscalía

Las acciones fiscales se centraron en la recolección de acervo documental para esclarecer la transparencia de los nombramientos dentro del sector Cultura. El personal del Ministerio Público ingresó a las oficinas administrativas con el fin de asegurar los registros de contratación emitidos en los últimos meses.

Los investigadores buscan verificar el cumplimiento de los perfiles requeridos por ley e identificar los vicios de origen en los expedientes de contratación. Las diligencias comprenden la incautación de contratos, órdenes de servicio y correos institucionales vinculados a las contratadas.

Del mismo modo, el equipo pericial analiza las comunicaciones internas y los registros de asistencia para reconstruir el proceso administrativo previo a las designaciones. El objetivo radica en determinar si existieron presiones jerárquicas de funciones que contravenga las normas de transparencia en el sector público.

"Con el objetivo de recabar documentación relacionada con la contratación de Lourdes Morales Morote en el Despacho Ministerial, así como con la designación de su hija, Sofía Aguayo Morales, en el cargo de gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú", señala el comunicado emitido en las redes sociales del Ministerio Público.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Ministerio Público realiza diligencias urgentes en las sedes del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú, con el fin de recabar información relacionada a la contratación de una mujer en el despacho ministerial y de su hija en... pic.twitter.com/a0tJw8OksZ — Exitosa Noticias (@exitosape) August 26, 2026

Alcances de la investigación previa por presuntas anomalías

El operativo fiscal responde a las denuncias sobre un presunto favorecimiento cruzado en favor de dos ciudadanas con vínculo de parentesco directo. Las autoridades analizan si existieron presiones administrativas o direccionamiento en el proceso de selección de personal.

El Despacho Anticorrupción continuará con las citaciones a los funcionarios responsables de los sistemas de recursos humanos de ambas entidades. Las actas de intervención servirán para cotejar las declaraciones testimoniales que se programarán en los próximos días.

"Las diligencias, a cargo de la fiscal provincial Jhannice Bastidas Arroyo, permitirán determinar si los hechos materia de investigación revisten carácter penal", indica la publicación.

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Los representantes del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional del Perú manifestaron su disposición para colaborar plenamente con los requerimientos de la fiscalía. Asimismo, aseguraron que facilitarán el acceso irrestricto a los archivos institucionales con el fin de transparentar la gestión de sus contrataciones públicas.

En ese sentido, la Fiscalía continuará ejecutando los actos de investigación correspondientes, evaluando la documentación recabada y programando las declaraciones testimoniales necesarias para deslindar las responsabilidades administrativas y penales a las que hubiera lugar.