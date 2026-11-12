Keiko Fujimori: oficializan autorización para su viaje a China y Japón del 15 al 21 de noviembre

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Senado de la República oficializó la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori salga del territorio nacional del 15 al 21 de noviembre, con el objetivo de participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará en la ciudad de Shenzhen, China.

Resolución legislativa oficializa viaje de Keiko Fujimori a China

La medida fue establecida mediante la Resolución Legislativa N.º 32747, publicada en el marco de las disposiciones constitucionales y legales que regulan los viajes de la jefa de Estado al extranjero. El documento precisa que la solicitud presidencial contó con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y recibió la autorización correspondiente del Senado.

Durante su permanencia en China, Keiko Fujimori participará en las actividades oficiales de la cumbre de APEC, donde también tiene previsto sostener encuentros bilaterales con los demás líderes de las economías que integran el foro internacional.

Estos espacios permitirán abordar asuntos de interés común y fortalecer las relaciones diplomáticas y económicas del Perú con los países participantes del foro internacional.

Asimismo, la autorización de viaje contempla una segunda parada en Tokio, Japón, donde la mandataria realizará una visita oficial el 20 de noviembre. En dicha ciudad, la gobernante sostendrá una reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, la cual estará precedida por una ceremonia de honor.

Según lo precisado en la resolución legislativa publicada este 12 de noviembre, la agenda internacional de la presidenta Keiko Fujimori comprende tanto su participación en el encuentro multilateral de APEC como las reuniones bilaterales previstas con representantes de las economías que integran la cumbre y las autoridades japonesas.

¿Quién quedará a cargo de la Presidencia durante el viaje de Keiko Fujimori a China?

Durante la ausencia de la mandataria, el primer vicepresidente de la República asumirá el despacho de la Presidencia, conforme a lo establecido en la normativa correspondiente, es decir, la persona que tomará este importante cargo durante el tiempo será Luis Galarreta.

Finalmente, la oficialización del viaje precisa que la autorización comprende el periodo del 15 al 21 de noviembre, fecha en la que Keiko Fujimori tiene previsto retornar al territorio nacional luego de establecer una serie de encuentros bilaterales, entre ellos la cumbre de APEC. Asimismo, establece que la disposición entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, este viernes 13 de noviembre.