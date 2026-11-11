Luto previo a la llegada del papa: obrero muere tras colapso de arco para la visita de León XIV en Chiclayo

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El reloj de la expectativa papal marcaba horas decisivas en el norte peruano cuando el júbilo institucional se transformó repentinamente un profundo luto. En el umbral de la urbanización El Santuario, situada en el distrito chiclayano de Pimentel, una imponente estructura concebida para honrar la tan esperada visita del papa León XIV colapsó estrepitosamente.

El pesado armazón compuesto por mezcla de cemento y estructuras metálicas, cuyo objetivo principal era embellecer la ruta oficial de bienvenida hacia el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, cedió por completo la tarde de este martes, arrebatando de manera trágica la vida de un obrero de construcción civil que laboraba en los acabados finales del acceso.

Una advertencia desatendida y presunta negligencia

Lo que debía constituir una postal reluciente de hospitalidad quedó manchado por la fatalidad y la oscura sombra de presunta negligencia denunciada por medios locales tan solo horas antes de que se concretara el fatal suceso, con advertencias que anticipaban el colapso de la estructura.

Asimismo, pobladores cuestionaron el trabajo de la gestión del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE Lambayeque), entidad atribuida directamente a la ejecución del proyecto ornamental.

Estructura cedió durante trabajos.

La alerta señalaba fallas técnicas a la vista: la construcción ya exhibía una rotura en su borde principal y, de manera por demás precaria, se sostenía apenas con un madero improvisado para evitar el desmoronamiento. Lejos de dictar la paralización inmediata y preventiva de los trabajos, estos continuaron bajo el rigor de la luz del día.

Diligencias policiales y peritaje en la zona

Tras el violento colapso, la escena se tornó caótica y consternó profundamente a los vecinos de la zona. Agentes especializados de la Policía Nacional del Perú y unidades operativas de serenazgo acordonaron raudamente el perímetro urbano para facilitar las diligencias de ley y el posterior levantamiento del cuerpo.

Estructura comenzaba a presentar una rotura considerable y estaba sostenida solo con una palo de madera.

Testigos presenciales indicaron ante las autoridades que las varillas de fierro empleadas en la armazón estructural carecerían de los diámetros y grosores reglamentarios exigidos para soportar semejante peso volumétrico, evidenciando un grave déficit en los controles de ingeniería. Las instancias han abierto una investigación para establecer responsabilidades.

Mientras las principales arterias del fervor católico ultiman todos los detalles protocolares para el solemne paso del papamóvil, la región Lambayeque despide con profundo dolor a un trabajador cuya rutina diaria fue trágicamente cercenada por la desidia institucional.

Este lamentable suceso deja una dolorosa lección en la memoria colectiva, recordando con crudeza que ninguna prisa oficial ni ornato temporal justifica jamás poner en riesgo la sagrada vida humana.