Bajarán los precios del servicio de luz en hogares: OSINERGMIN anuncia reducción en las tarifas eléctricas

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los hogares y empresas del Perú verán reflejada la reducción de las tarifas en el suministro eléctrico desde el miércoles 4 de febrero, de acuerdo a lo informado por OSINERGMIN, de esta forma dicha medida aliviará el gasto mensual de miles de usuarios.

Precios del servicio de luz se reducirán en el país

El mencionado organismo regulador presentó esta medida la cual será aplicada de manera automática a aquellas personas que están conectadas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y terminará reflejándose directamente en los recibos de luz.

En tal sentido, la entidad señaló que la variación corresponde a algunas modificaciones en los costos de generación de electricidad que se encuentran asociados a la variación del tipo de cambio. También a la actualización de cargos adicionales comprendidos en la facturación eléctrica, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Cabe destacar que, el impacto en esta reducción en los precios del servicio de luz, será inmediato de acuerdo a que el porcentaje de descuento será aplicado sin límites desde el inicio de febrero. Ello permitirá que los peruanos adquieran este beneficio en las próximas facturas.

Además, vale precisar que este ajuste no requiere de trámites adicionales por parte de las personas por lo que, en este contexto, se aplica de manera automática. Dichos usuarios verán reflejado el nuevo monto en sus próximos recibos.

De igual manera, este nuevo valor se integra como parte de los procedimientos regulares del sector eléctrico con el objetivo de adecuar las tarifas a los precios reales que presenta el servicio.

Así será aplicada la reducción de las tarifas eléctricas

Respecto a cómo será aplicada esta reducción de las tarifas eléctricas, en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) el ente regulador OSINERGMIN explicó que las tarifas bajarán en promedio hasta en un 2,96 % para los ciudadanos que se encuentran en sus domicilios.

En paralelo, aquellos usuarios comerciales o industriales obtendrán una reducción promedio 3,68 % de acuerdo a lo determinado por el ente regulador. También, la medida abarca a todos los usuarios que estén conectados al SEIN, sin distinción de región ni tipo de conexión dentro de este sistema.

Como vemos, los hogares y empresas de todo el país se verán beneficiadas en los precios del servicio de suministro de luz, así lo dio a conocer el ente regulador Osignermin subrayando que dicha medida regirá a partir del 4 de enero en las tarifas eléctricas cercanas al 3%.