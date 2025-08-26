¡Atención! Osinergmin anuncia restauración al 100% del servicio de luz en regiones del sur tras apagón

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó se ha verificado que el servicio de luz se ha repuesto al 100% en las regiones del sur que se vieron afectadas por un apagón masivo durante la madrugada de este martes 26 de agosto.

Servició restablecido en seis regiones del Perú

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la institución pública emitió un comunicado en donde brindó detalles del motivo por el que se generó la desconexión total del servicio eléctrico en varias zonas, afectando a miles de usuarios.

"Como parte de la supervisión que realiza Osinergmin ante corte eléctrico ocurrido durante la madrugada en regiones al sur del país, se ha verificado que el servicio ha sido repuesto al 100% en todas las zonas afectadas de Tacna, Arequipa, Moquegua, Puno, Cusco y Madre de Dios", se lee en su notificación compartida este martes 26 de agosto.

De tal modo, se conoció que esta determinación se realizó como parte de la supervisión de dicho organismo ante el apagón registrado durante la madrugada de este martes, el cual duró varias horas. En tal sentido, las regiones en las que se ha repuesto al 100% el servicio eléctrico son: Tacna, Arequipa, Moquegua, Puno, Cusco y Madre de Dios.

Motivo de la desconexión fue una falla

Cabe mencionar que, el Osinergmin indicó que recibió un reporte por parte del Comité de Operación Económica del Sistema (COES) ente privado encargado de coordinar la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, sobre el motivo por el que se ocasionó el apagón.

Según dicho reporte, la desconexión de la subestación denominada Poroma 500kv ocurrió por una falla que se encuentra en investigación por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

Según informaron a tempranas horas, el corte no fue exclusivo de una sola zona, sino que se produjo de manera simultánea en distintos puntos del sur, lo que generó preocupación en la ciudadanía y obligó a las empresas distribuidoras a coordinar acciones inmediatas para atender la contingencia.

