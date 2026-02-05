Quería más fama y terminó perdiendo la vida: Influencer muere luego de arrojarse a un río por 'likes'

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La historia de Ángel Montoya ha estremecido a miles de usuarios luego de que se confirmara que el joven influencer murió luego de arrojarse a un río por 'likes', mientras grababa un reto extremo para redes sociales, en un caso que ha generado conmoción y muchas preguntas en Colombia.

Influencer muere luego de arrojarse a río

Todo ocurrió en 'El País Cafetero'. Ángel Montoya, conocido por crear contenido de desafíos extremos, llegó hasta un emblemático puente con un solo objetivo: grabar un video de alto impacto para sus seguidores.

La escena quedó registrada desde el inicio. Antes de lanzarse, se escucha claramente al joven decir: "Nos vamos a tirar mi hermano", frase que marcó el arranque de lo que parecía un reto más dentro del universo de los videos virales.

Sin ningún tipo de equipo de seguridad, Montoya se arrojó directamente a las aguas del río Cauca. A simple vista, el caudal parecía manejable. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.

Aunque logró salir a flote tras el impacto, la fuerza de la corriente comenzó a jugarle en contra. A los pocos minutos, ya visiblemente agotado y con serias dificultades para moverse, el influencer lanzó un desesperado pedido de auxilio que quedó registrado en video: "Estoy cansado, ayuda, por favor".

Ese momento marcó un quiebre total en la transmisión. Lo que empezó como un contenido para sumar vistas se transformó en una escena angustiante en tiempo real.

De acuerdo con las imágenes que luego circularon en redes, Montoya tenía problemas para mover uno de sus brazos, lo que habría reducido sus posibilidades de mantenerse a flote y llegar hasta la orilla. Mientras tanto, la corriente lo fue arrastrando sin que pudiera escapar.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en redes no tardaron en explotar. Muchos usuarios pasaron rápidamente del asombro al horror al ver cómo el influencer luchaba contra el agua mientras la grabación continuaba.

Varios usuarios cuestionaron la falta de ayuda en el momento más crítico. "Lo encontraron sin signos vitales, pidió ayuda y el que graba se ríe" y "Alguien nota que solo mueve un brazo? Por eso no pudo salir", fueron algunos comentarios.

Tras 72 horas de intensa búsqueda por parte de organismos de socorro y voluntarios, se confirmó el peor desenlace. El cuerpo de Ángel Montoya fue hallado entre la vegetación, a varios kilómetros del lugar desde donde se lanzó.

Así, la historia de Ángel Montoya terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes que se han visto en redes en los últimos días, luego de que el joven influencer muriera tras lanzarse al río Cauca para grabar un reto extremo y ganar "likes".