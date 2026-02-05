Temblor sacude Perú HOY, 5 de febrero: Magnitud y epicentro del ÚLTIMO sismo sentido este jueves

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se reporta un nuevo movimiento telúrico en el país. Conoce los detalles del último sismo sentido este jueves 5 de febrero, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP): ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

Sismo sentido este jueves: ¿Cuál fue la magnitud?

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP ha reportado un sismo en el país durante la mañana de este jueves 5 de febrero alertando a la población peruana. De acuerdo al último boletín informativo compartido en sus redes sociales, esta última actividad sísmica fue de 4.0 de magnitud y se registró alrededor de las 6:07 a.m. a 7 kilómetros al norte de Satipo, en la selva de la región Junín.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente que mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú, detalló que este último movimiento telúrico tuvo una profundidad de 130 kilómetros y las coordenadas del evento sísmico fueron latitud -11.19 y longitud -74.66 grados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0064

Fecha y Hora Local: 05/02/2026 06:07:38

Magnitud: 4.0

Profundidad: 130km

Latitud: -11.19

Longitud: -74.66

Referencia: 7 km al N de Satipo, Satipo - Junín — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 5, 2026

¿Cuál fue el epicentro del temblor de hoy?

Nuestro país se ubica en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual, monitorear cualquier fenómeno o evento natural es importante.

En ese marco, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI reveló que el último sismo sentido este jueves con 4.0 de magnitud tuvo como epicentro Río Negro, Satipo- Junín. Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales, aunque las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y seguir las medidas de prevención ante sismos.

Epicentro del último sismo sentido este jueves, 5 de febrero, en Perú.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de identificar zonas seguras y tener lista una mochila de emergencia, la cual debe contener implementos que necesiten los miembros del hogar para afrontar los desastres naturales por 24 horas. Además, ten en cuenta estos consejos y precauciones en caso ocurra un temblor o terremoto.

Antes del sismo

Ubica las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte.

para protegerte. Ten preparada una mochila de emergencia.

Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.

de sismo de tu barrio. Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.

Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.

Durante el sismo

Mantén la calma . El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.

. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores. Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.

Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.

No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.

Después del sismo

Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

que podrían causar fuego. Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.

106. Auxilia a los heridos.

El Perú pertenece al "Círculo de Fuego del Océano Pacífico", zona que concentra el 85% de actividad sísmica en el mundo. Un sismo se sintió en la mañana de este jueves 5 de febrero con magnitud de 4.0 en Satipo, Junín.