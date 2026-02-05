RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se alejan del cargo

Amigas de José Jerí: Renuncian dos jóvenes que obtuvieron contratos tras visitar Palacio de Gobierno

Dos de las jóvenes que obtuvieron contratos con el Estado tras visitar Palacio de Gobierno renunciaron a sus cargos. Una de ellas denuncia discriminación de género a raíz de la revelación periodística.

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Dos de las jóvenes que obtuvieron contratos con el Estado tras sostener reuniones con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno decidieron renunciar a sus cargos tras la revelación periodística. 

Con comunicado informa su decisión

A través de su cuenta de Facebook, Guadalupe Vela publicó un comunicado en el que afirmó que cumple con los requisitos técnicos y profesionales para lograr el cargo 

"A lo largo de mi vida profesional he trabajado tanto en el sector público como en el privado, cumpliendo los requisitos técnicos y la experiencia que cada función me ha demandado. (...) Quienes conocen mi trayectoria saben que esta no se limita únicamente a lo profesional, sino también a un compromiso sostenido que ha sido reconocido por diversas instituciones y organismos nacionales e internacionales", indicó. 

Seguido de ello, culpó al reportaje periodístico de Cuarto Poder de su decisión de dar un paso al costado y denunció una exposición que ha tenido resultados negativos en su vida. 

"He sido objeto de una injusta exposición pública que ha incluido insinuaciones de carácter personal y sexual, así como la deslegitimación de mis capacidades profesionales, generando un trato diferenciado, estigmatizante y discriminatorio por razón de género, que ha afectado gravemente mi honor, reputación profesional, tranquilidad personal e integridad psicológica", denunció. 

Es por ello que informó, decidió renunciar al cargo de asesora en el Ministerio del Ambiente, como resultado de la revelación periodística. 

Así como Vela, según el periodista Carlos Viguria, citando fuente oficiales, Cristina Beraún también habría renunciado a su puesto en Palacio de Gobierno. 

Puede ser una imagen de texto

Contraloría investiga a visitantes

La Contraloría General de la República, a través de un oficio enviado al subsecretario general del Despacho Presidencial, la Contraloría solicitó información de Rubiel Cristina Beraun Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva. 

Lo solicitado a la Presidencia de la República es una copia de las órdenes de servicio o contratos, sin importar la modalidad de contratación, que se suscribieron entre octubre del 2025 hasta la actualidad. 

Asimismo, se solicita comprobantes de pago, conformidades de servicio, órdenes de pago u otros documentos que acrediten los pagos realizado en el marco de sus ordenes de servicio. 

Para ello, la Contraloría ha brindado para el envío de toda la información, un plazo de 3 días hábiles y deberá ser enviado a través de la mesa de partes virtual e indicaron al Despacho Presidencial que, de no contar con algún documento deberán informarlo en la respuesta.

ImagenEs en este contexto que Guadalupe Vela y Cristina Beraún decidieron renunciar a sus cargos tras revelarse que obtuvieron contratos con el Estado luego de visitas Palacio de Gobierno y reunirse con José Jerí.

