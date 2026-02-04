SUNIR funcionará con las mismas limitaciones del INPE y otras entidades, asegura exjefe

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el exjefe del INPE, César Cárdenas, indicó que la creación de la SUNIR no resolverá el problema penitenciario en el Perú. Además, lo dispuesto le hará funcionar con las mismas limitaciones que el INPE y otras entidades fusionadas, por falta de autonomía económica.

SUNIR continúa legado del INPE

El Gobierno oficializó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como la nueva entidad penitenciaria en un contexto de alta criminalidad y la crisis penitenciaria que el Perú arrastra durante décadas.

De acuerdo al Decreto Legislativo N.º 1710, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se precisa que su finalidad apunta a fortalecer la gestión penitenciaria y juvenil, sin embargo, el exjefe del INPE, César Cárdenas, no considera que ataque las diversas problemáticas.

Cárdena explica que la SUNIR está unificando estructuras como el INPE, el PRONACEJ y PRONAPRES, siendo este la única disposición del Gobierno. "No hay ninguna novedad" ante las anunciadas reformas profundas.

"Está simplemente fusionando las instituciones, manteniendo absolutamente igual todo. No hay esa pretendida reforma o mejora", tras revisar el decreto legislativo.

SUNIR sin autonomía económica

Un diagnóstico reconocido a nivel nacional es el hacinamiento de los 69 establecimientos penitenciarios en el Perú, problema que "parte por una falta de recursos presupuestales", precisa el exjefe del INPE.

Así, precisa que la SUNIR seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tal como ya lo hace el INPE, dando cuenta de la falta de novedades ante lo que era una esperada reforma penitenciaria.

"Han creado la SUNIR con autonomía funcional, administrativa, financiera pero sin autonomía económica. Si quisiese empezar proyectos de inversión (...) tiene que tocarle la puerta al Ministerio de Justicia y pedir que les den algún recurso", precisó.

Asegura que sin este tipo de independencia no se podrán enfrentar los problemas estructurales del INPE en agravio de la seguridad ciudadana. "Con las mismas limitaciones del INPE y PRONACEJ, va a funcionar la SUNIR", debido a que en el mismo decreto se expone que se creará "sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público".

Señala que otra deficiencia de la SUNIR es que no está siendo incluida como parte del sistema de inteligencia nacional, a pesar que en los centros penitenciarios y juveniles se maneja constantemente importante información sobre cabecillas y redes criminales. Este pedido habría sido solicitado durante años sin ningún efecto.

Por todas las deficiencias no cubiertas, la SUNIR operaría con las mismas deficiencias del INPE siendo la fusión de tres entidades la única salvedad de la creación del instituto penitenciario, precisa el exjefe del INPE, César Cárdenas.