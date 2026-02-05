Declaran estado de emergencia por 60 días en 179 distritos de 21 regiones ante peligros por lluvias

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a varios distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

Es importante señalar que, la medida se encuentra enmarcada en el Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM, publicado este miércoles 4 de febrero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

¿En qué ciudades se aplica lo dispuesto por el Gobierno?

De acuerdo con lo detallado en el dispositivo, son aproximadamente 179 distritos los que estarán bajo estado de emergencia, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

A continuación, te señalamos las provincias establecidas en el presente decreto supremo, a fin de que puedas empezar las prevenciones del caso.

Amazonas: Bongara, Chachapoyas, Luya y Rodríguez de Mendoza.

Áncash: Casma y Huaraz.

Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymares y Grau.

Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

Ayacucho: Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara y Víctor Fajardo.

Cajamarca: Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio y San Miguel.

Huancavelica: Acobamba, Castrovirreyna y Huaytara.

Huánuco: Huánuco.

Ica: Ica, Chincha y Palpa.

Junín: Chanchamayo y Tarma.

La Libertad: Ascope, Trujillo y Sánchez Carrión.

Lambayeque: Chiclayo y Lambayeque.

Lima: Lima. Cajatambo, Cañete, Huaral, Huaura y Yauyos.

Loreto: Alto Amazonas, Loreto y Maynas.

Moquegua: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

Pasco: Oxapampa.

Piura: Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

San Martín: Bellavista, El Dorado, Lamas, Picota, Rioja y San Martín.

Tacna: Tacna y Tarata.

Tumbes: Contralmirante Villar y Zarumilla.

Ucayali: Coronel Portillo, Padre Abad y Purus.

Acciones a realizar

Durante el período de estado de emergencia, los Gobiernos regionales y locales comprendidos en el presente decreto supremo, realizarán las labores correspondientes con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y MIDIS, y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Es importante señalar que, la Sub Dirección de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres de la Dirección de Preparación del INDECI, ha tomado en cuenta diversos análisis, como, por ejemplo, el de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño"- ENFEN sobre las "Perspectivas Climáticas Febrero-Abril 2026" y otros.

Finalmente, sobre la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.