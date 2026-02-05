El Mandarino sufre nuevo atentado : Disparan contra unidad de empresa de transportes en Comas

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque armado afectó nuevamente al sector transportes y la tranquilidad de los vecinos de Comas, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta contra una unidad de la empresa de transporte El Mandarino.

Dos ataques en pocos días

El ataque se registró en el cruce de la avenida Túpac Amaru con el jirón San Justiniano, en la entrada de la zona de Collique, convirtiéndose en el segundo ataque contra la compañía en lo que va del 2026.

Luego de abrir fuego contra uno de los vehículos colectiveros, los agresores dejaron una nota extorsiva con un número telefónico y una munición: "Comunícate. Llamen". Todo ello como forma de amedrentar, evidenciando la presión criminal que sufre el sector.

Afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas mortales, el conductor se salvó de milagro, sin embargo, los disparos alertaron a los vecinos y presentes durante el ataque generando temor. Los trabajadores de la empresa El Mandarino expresaron su preocupación ante el segundo ataque registrado en menos de una semana.

Al lugar de los hechos acudió el personal de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo de Comas con el fin de recabar evidencias y testimonios.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Delincuentes en motocicleta atacan a balazos a conductor de empresa de transportes "EL MANDARINO"



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/I4Nu2XV799 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 5, 2026

Primer ataque del 2026

En el primer ataque de la empresa resultaron heridos Laiser González Silva y Wilder Amaro Vicente, ambos de 35 años, como producto de la balacera provocada por el desconocido que llegó a bordo de una moto.

Las cámaras de seguridad de la empresa captaron todo lo que sucedió, tanto fuera del patio de maniobras como dentro, donde habían varios trabajadores por haber ocurrido en las primeras horas de la mañana.

El día transcurría como cualquier otro en el lugar, habían trabajadores en la puerta de la empresa, unidades estacionadas dentro y fuera. Se observa una de las unidades acercarse, pero delante de esta aparece un sujeto motorizado que al pasar por la entrada disparó sin importarle hacer daño a los presentes.

Manejando con una mano y con el arma de fuego en la otra, no dudó en emitir incontables disparos. Como resultado los trabajadores intentaron protegerse, sin embargo dos de ellos fueron impactados por las balas. Uno de estos se encontraba en la puerta y estuvo más cerca del atacante cuando abrió fuego, mientras el otro acababa de ingresar caminando, por lo que el atentado lo tomó de espalda.

Es en este contexto que se registró un nuevo ataque en menos de una semana y el segundo en lo que va del año contra El Mandarino.